AstraZeneca вывела на рынок Великобритании препарат для лечения диабета 2 типа

На рынок Великобритании вышел препарат Qtern производства шведско-британской фармкомпании AstraZeneca, предназначенный для лечения диабета 2 типа, сообщает Pharma Times.

Qtern представляет собой фиксированную комбинацию saxagliptin и dapagliflozin.

В июле Qtern был одобрен в ЕС для лечения сахарного диабета 2 типа у взрослых для улучшения контроля за уровнем глюкозы в крови в случаях, когда metformin и/или sulphonylurea в комбинации с одним из компонентов препарата не обеспечивают адекватного контроля, или когда пациент уже получает терапию комбинацией saxagliptin и dapagliflozin.

Qtern стал первым комбинированным препаратом ингибиторов DPP-4 и SGLT-2, зарегистрированным в Европе.

Одобрение лекарственного средства было основано на результатах 3 клинических исследований III фазы с участием 1169 взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Применение комбинации привело к снижению уровня HbA1c по сравнению с плацебо. Побочные эффекты от применения Qtern сходны с побочными эффектами от saxagliptin и dapagliflozin. Наиболее часто наблюдались гипогликемия и инфекция верхних дыхательных путей.