AstraZeneca получила дополнительную рыночную эксклюзивность на препарат Symbicort

FDA одобрило применение препарата Symbicort в виде ингаляционного аэрозоля в педиатрии и предоставило его производителю – шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca дополнительные 6 месяцев рыночной эксклюзивности на препарат, сообщает MarketWatch.

Как отметили в AstraZeneca, регулятор принял решение на основании данных клинических исследований с участием детей-астматиков в возрасте 6–12 лет.

До настоящего времени Symbicort был одобрен в США для лечения астмы у пациентов возрасте 12 лет и старше, а также в качестве поддерживающей терапии у взрослых пациентов с ХОБЛ.