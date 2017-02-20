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AstraZeneca лицензировала TerSera права на Zoladex в США и Канаде

20.02.2017

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о подписании соглашения о лицензировании прав на препарат Zoladex в США и Канаде американской компании TerSera Therapeutics, сообщает FirstWord Pharma. Препарат предназначен для лечения рака предстательной и молочной желез, а также доброкачественных гинекологических новообразований.

По условиям соглашения, AstraZeneca получит до 70 млн долл. в виде связанных с показателем продаж поэтапных платежей, а также 250 млн долл. после завершения сделки.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Фармвестник-ТВ
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20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
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