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Лента · В мире
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AstraZeneca и Sanofi будут совместно продавать вакцину для профилактики РС-инфекции

03.03.2017

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca и французская Sanofi подписали соглашение о совместной продаже вакцины для профилактики респираторно-синцитиального вируса (РС-вируса), сообщает MarketWatch. В этих целях компании создадут совместное предприятие.

По условиям соглашения, AstraZeneca будет производить антитело и продавать его компании Sanofi Pasteur (вакцинное подразделение Sanofi).

Sanofi осуществит единовременный платеж в размере 120 млн евро (127,3 млн долл.), а также выплатит еще до 495 млн евро в зависимости от выполнения определенных договоренностей в области производства и продажи вакцины.

Все расходы и прибыль компании разделят поровну.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Sanofi Pasteur
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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