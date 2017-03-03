AstraZeneca и Sanofi будут совместно продавать вакцину для профилактики РС-инфекции

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca и французская Sanofi подписали соглашение о совместной продаже вакцины для профилактики респираторно-синцитиального вируса (РС-вируса), сообщает MarketWatch. В этих целях компании создадут совместное предприятие.

По условиям соглашения, AstraZeneca будет производить антитело и продавать его компании Sanofi Pasteur (вакцинное подразделение Sanofi).

Sanofi осуществит единовременный платеж в размере 120 млн евро (127,3 млн долл.), а также выплатит еще до 495 млн евро в зависимости от выполнения определенных договоренностей в области производства и продажи вакцины.

Все расходы и прибыль компании разделят поровну.