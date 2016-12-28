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AstraZeneca и Eli Lilly расширяют сотрудничество в области лечения болезни Альцгеймера

28.12.2016

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская Eli Lilly расширяют сотрудничество в области разработки препарата для лечения болезни Альцгеймера MEDI1814, сообщает Pharmacy Times.

В настоящее время препарат проходит I фазу клинических исследований. Расширение основано на уже существующем сотрудничестве, связанном с разработкой экспериментального перорального препарата для лечения болезни Альцгеймера AZD3293 - ингибитора β-секретазы (BACE), находящегося на III фазе клинических исследований.

MEDI1814 селективно связывает бета-амилоид из 42-х пептидных остатков (Aβ42). Цель препарата – уменьшить уровень пептида. Это может замедлить прогрессирование заболевания.

В феврале 2014 года в США AstraZeneca начала I фазу клинических исследований, в которых приняли участие 242 человека с легкой и умеренной степенью болезни Альцгеймера. В исследовании оценивалось действие MEDI1814 по сравнению с плацебо.

Исследование, завершившееся в сентябре 2016 года, продемонстрировало безопасность и переносимость MEDI1814 пациентами с легкой и умеренной формами заболевания. Тем не менее, результаты исследования пока не были опубликованы.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Eli Lilly
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
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19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
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