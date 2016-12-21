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Astellas завершает сделку по приобретению Ganymed Pharmaceuticals

21.12.2016

Японская фармацевтическая компания Astellas Pharma Inc. объявила о завершении сделки по приобретению немецкой биофармацевтической компании Ganymed Pharmaceuticals AG, сообщает The FINANCIAL. Ganymed Pharmaceuticals стала подразделением японской компании.

По условиям соглашения, Astellas изначально выплатит немецкой компании 422 млн евро (461 млн долл.), а затем еще до 860 млн евро (940 млн долл.) в зависимости от прогресса в разработке IMAB362.

Сделка позволит Astellas расширить портфель противоопухолевых препаратов.

В процессе средних стадий клинических исследований IMAB362 показал высокую эффективность для лечения рака ЖКТ при применении в комбинации со стандартной химиотерапией. Особенно высокая эффективность наблюдалась у пациентов с повышенным уровнем белка Claudin18.2.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Astellas Pharma Inc
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