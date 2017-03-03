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Astellas и Affinivax будут совместно разрабатывать пневмококковую вакцину

03.03.2017

Японская фармацевтическая компания Astellas Pharma Inc. и американская биотехнологическая компания Affinivax заключили соглашение о разработке и коммерциализации пневмококковой вакцины, сообщает BusinessWire.

В рамках соглашения Affinivax предоставит Astellas доступ к своей технологической платформе MAPS (Multiple Antigen Presenting System). Astellas возьмет на себя финансирование программы, а также получит права на коммерциализацию вакцины во всем мире. Affinivax получит 10 млн долл. в качестве аванса, поэтапные платежи и роялти с продаж.

Технология MAPS позволяет соединить в одной вакцине полисахариды и белки, что обеспечит защиту от инвазивной инфекции, а также будет препятствовать заселению бактериями полостей носа и горла (что является первым этапом заражения).

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
Astellas Pharma Inc
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