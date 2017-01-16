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Лента · В мире
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Апелляционный суд США согласился рассмотреть ходатайство Novartis

16.01.2017

Апелляционный суд США согласился рассмотреть ходатайство швейцарской фармацевтической компании Novartis, которая просит пересмотреть закон, требующий от производителей биосимиляров ожидать еще 180 дней после одобрения, прежде чем они могут осуществить лонч своего продукта, сообщает FirstWord Pharma.

Novartis вынуждена ждать еще полгода до начала продаж своего препарата Zarxio (filgrastim-sndz), являющегося аналогом Neupogen (filgrastim) компании Amgen и одобренного FDA.

По мнению Novartis, существующий закон предоставляет компаниям-оригинаторам дополнительные 6 месяцев рыночной эксклюзивности.

Novartis поддержали южнокорейская Celltrion, голландская Mylan и американская Hospira (подразделение Pfizer).

Между тем, Верховный суд США согласился рассмотреть ходатайство американской биотехнологической компании Amgen относительного того, обязаны ли производители биосимиляров предоставлять производителям оригинальных препаратов копию заявки в FDA на свой продукт. Ранее Апелляционный суд признал эту процедуру необязательной.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
США
апелляция
Компании
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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