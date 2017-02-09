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Апелляционный суд отклонил решение о запрете продажи препарата Praluent в США

09.02.2017

Французская фармацевтическая компания Sanofi и американская Regeneron Pharmaceuticals объявили о том, что Апелляционный суд США по федеральному округу отклонил судебный запрет на производство, маркетинг и продажу в США препарата Praluent (alirocumab), сообщает Reuters. Это означает, что компании могут распространять препарат в течение апелляционного процесса.

В январе 2017 г. окружной суд штата Делавэр поддержал иск американской биотехнологической компании Amgen, в которой утверждается, что Sanofi и Regeneron нарушили два патента на ее препарат Repatha (evolocumab). Оба препарата относятся к классу ингибиторов пропротеин конвертазы субтилизина/кексина типа 9 (PCSK9). Тогда же суд наложил запрет на производство, маркетинг и продажу Praluent в США.

Sanofi и Regeneron оспаривают и запрет и факт нарушения патентов на Repatha.

Praulent одобрен в США в июле 2015 г. для лечения пациентов с гетерозиготной семейная гиперхолестеринемией или ишемической болезнью сердца, которым необходимо дополнительное снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности.

Препарат Repatha получил одобрение FDA месяцем позже.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
суд
Regeneron Pharmaceuticals
Sanofi
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