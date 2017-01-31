Антимонопольные органы США начали расследование в отношении EpiPen

Антимонопольные органы США начали расследование в отношении автоинжектора EpiPen голландской фармацевтической компании Mylan, предназначенного для экстренной помощи при анафилактическом шоке, сообщает Reuters.

В рамках предварительного расследования несколько месяцев назад Федеральная торговая комиссия США попросила фармпроизводителя предъявить информацию, касающуюся обвинений.

Mylan не представила деталей расследования, однако, по словам представителей компании, предположения о том, что она предпринимала какие-либо незаконные действия для предотвращения конкуренции со стороны дженериков являются безосновательными.

Ранее Mylan обвинили в увеличении цены на упаковку из двух автоинжекторов EpiPen со 100 долл. в 2008 году до 600 долл. Кроме того, власти США усомнились в правомерности предоставления Центрами обеспечения услуг по программам Medicare и Medicaid статуса дженерика данному препарату. В результате признания EpiPen дженериком фармпроизводитель получил возможность предоставлять более низкие скидки.