Антибиотики могут способствовать размножению бактерий

Согласно результатам исследования, опубликованным в онлайн-журнале Nature Ecology & Evolution, устойчивость к антибиотикам может развиваться быстрее, чем предполагалось ранее, сообщает FirstWord Pharma.

В ходе проведенного исследования ученые выяснили, что кишечная палочка, которая за 4 дня 6 раз подвергалась терапии doxycycline, становилась все более устойчивой к антибиотикам. Оказалось, что мутация резистентности распространяется намного быстрее, чем предполагалось ранее, поскольку популяция бактерий, устойчивых к антибиотикам, увеличивалась в три раза быстрее, чем обычная кишечная палочка за тот же период времени.

По словам автора исследования Марка Хьюлетта, некоторые ученые утверждают, что эволюция устойчивости к антибиотикам не происходит при высокой дозировке, однако исследование опровергло это предположение. Кроме того, бактерии могут меняться, ввиду чего усложняется терапия определенных видов инфекций.