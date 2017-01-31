 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Current issue #3, 2017
Больше чем производство
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
138

Антибиотики могут способствовать размножению бактерий

31.01.2017

Согласно результатам исследования, опубликованным в онлайн-журнале Nature Ecology & Evolution, устойчивость к антибиотикам может развиваться быстрее, чем предполагалось ранее, сообщает FirstWord Pharma.

В ходе проведенного исследования ученые выяснили, что кишечная палочка, которая за 4 дня 6 раз подвергалась терапии doxycycline, становилась все более устойчивой к антибиотикам. Оказалось, что мутация резистентности распространяется намного быстрее, чем предполагалось ранее, поскольку популяция бактерий, устойчивых к антибиотикам, увеличивалась в три раза быстрее, чем обычная кишечная палочка за тот же период времени.

По словам автора исследования Марка Хьюлетта, некоторые ученые утверждают, что эволюция устойчивости к антибиотикам не происходит при высокой дозировке, однако исследование опровергло это предположение. Кроме того, бактерии могут меняться, ввиду чего усложняется терапия определенных видов инфекций.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
16.01.2017 Чеченская прокуратура опровергла слухи о смерти детей от антибиотика
15.01.2017 В Неваде женщине с сепсисом не помог ни один из 26 антибиотиков
13.12.2016 Экспериментальный антибиотик компании Achaogen показал хорошие результаты
16.11.2016 Обнаружен новый сверхмощный антибиотик внутри организма человека
14.11.2016 Минздрав предлагает вместо антибиотиков прививки и бактериофаги
Метки
антибиотики
бактерии
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Current issue #3, 2017
Больше чем производство
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
29.01 — 01.02 V Всероссийская фармацевтическая олимпиада
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения