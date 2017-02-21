Анонс: конгресс-выставка «Hestourex»

«Hestourex» – всемирный конгресс-выставка в сфере здравоохранения, спорта и туризма состоится 6 – 9 апреля 2017 года в г. Анталья, Турция.

Конгресс-выставка проходит на государственном уровне при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства культуры и туризма, Министерства экономики, Министерства здравоохранения, Министерства по делам молодежи и спорта, а также Министерства развития Турецкой Республики и представляет собой многопрофильную, профессиональную платформу, созданную с целью собрать вместе ключевых экспертов, ведущих представителей в области спортивного, медицинского и альтернативного видов туризма со всего мира, обеспечивая уникальную возможность для взаимодействия, обмена информацией, обзора политики и процедур, нормативно-правовой базы и последних тенденций развития затронутых областей.

В рамках конгресc-выставки Hestourex планируется проведение программы B2B Hosted Buyers с участием 2000 представителей из 50 стран мира (Америка, Европа, Россия, Балканский п-в, Средняя Азия, Африка, Дальний Восток), основная цель которой заключается в создании наилучшей платформы для развития успешного бизнеса. Программа направлена на обеспечение участия и сотрудничества между экспонентами и покупателями на рынке здравоохранения, спорта, туризма, предоставляет возможность личной встречи заинтересованных сторон (B2B Meetings), обмена опытом, установления новых деловых контактов, заключения взаимовыгодных соглашений с потенциальными бизнес-партнерами, открывает новые горизонты для международного сотрудничества и совершенствования своего бизнеса.

Потенциальными приглашенными участниками B2B Hosted Buyers программы могут стать любые ответственные лица туристического (здравоохранительного / спортивного) сектора, имеющие полномочия принимать решения, связанные с организационными и финансовыми вопросами своей компании (организации, учреждения).

Для участников Hosted Buyers программы не предусмотрено регистрационных взносов или любых других сборов. Организаторы проекта готовы покрыть основные финансовые расходы, связанные с участием, до двух представителей от каждой компании (организации, учреждения и т.д).

Преимущества участников программы B2B Hosted Buyers:

бесплатные авиабилеты в обе стороны;

трансфер сервис;

проживание в отеле на протяжении всех дней проекта (6–9 апреля 2017);

приглашение на церемонию открытия;

приглашение на гала-ужин;

посещение вечеринки и концерта;

обзорная экскурсия по Анталии.

Кроме того, у каждого из заявленных делегатов будет возможность свободного входа на все сессии КОНГРЕССА HESTOUREX, что позволит ознакомиться с новыми подходами в развитии медицинского, спортивного и альтернативного видов туризма, а также изучить опыт других стран в организации данных направлений. Таким образом, принимая участие в B2B Hosted Buyers программе, все участники будут иметь возможность разностороннего опыта в зависимости от их заинтересованности.

Запрос на участие можно отправить по e-mail: hestourex1@aktuelevent.com или mice2.aktuelevent@gmail.com exhibition7@hestourex.com

Ирина Жарова +90 242 248 22 38

Для лиц, которые заинтересованы в продвижении своих услуг на выставке Hestourex и в качестве экспонента готовы представить стенд своей компании с основным направлением ее деятельности, любезно просим направить запрос на данный электронный адрес. После его рассмотрения оргкомитет проекта предоставит подробный план выставочной площадки с указанием полной стоимости расходов на участие.

Примечание: для вашей информации, в рамках конгресса Hestourex-2017 планируется проведение четырехчасовой встречи в формате Workshop со спикерами из США: Иланом ГЕВА (мировой эксперт в области медицинского туризма) и Марией Тодд (бизнес-стратег и консультант в области здравоохранения на пяти континентах) на тему: «Маркетинг и брендинг для лечебно-оздоровительного туризма» (см. приложение ToddGeva-Poster). Всем желающим в участии лицам необходимо предварительно зарегистрироваться, направив свой запрос на следующий эл. адрес hestourex1@aktuelevent.com или mice2.aktuelevent@gmail.com