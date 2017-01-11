Amgen cотрудничает с Immatics для разработки онкопрепаратов

Американская биотехнологическая компания Amgen заключила соглашение с немецким фармпроизводителем Immatics biotechnologies GmbH о сотрудничестве в области разработки онкологических препаратов, cообщает PharmaTimes. Сумма сделки может составить 1,3 млрд долл.

Для разработки новых препаратов против рака компании намерены использовать технологическую платформу Immatics XPRESIDENT, а также технологию BiTE компании Amgen.

По условиям сделки, Amgen несет ответственность за клиническую разработку, производство и коммерциализацию успешных кандидатов. Immatics получит авансовый платеж в размере 30 млн долл., а также может получить более 1 млрд долл. в качестве поэтапных выплат и роялти с продаж.