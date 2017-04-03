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Американский суд аннулировал 4 патента Acorda Therapeutics на препарат Ampyra

03.04.2017

Федеральный окружной суд штата Делавэр признал недействительными 4 патента американской компании Acorda Therapeutics на препарат для лечения рассеянного склероза Ampyra (dalfampridine), пишет Reuters.

Теперь фармкомпании, в том числе Mylan Inc и Roxane Laboratories Inc., смогут продавать аналоги данного препарата. Ранее эти компании подали в FDA заявки на регистрацию дженериков Ampyra, в результате чего Acorda обратилась в суд с иском, обвинив фирмы в нарушении патентных прав.

У компании остался лишь один патент на препарат, который истекает в 2018 г.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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патентный спор
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