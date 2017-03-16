Американские законодатели заинтересовались одобрением препарата Emflaza

Американская биофармацевтическая компания Marathon отложила лонч препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (ММД) в прошлом месяце после того, как законодатели заинтересовались ценой на него – 89 тыс. долл. за годовой курс лечения при том, что курс терапии импортным препаратом стоит всего 1 тыс. долл., сообщает FirstWord Pharma.

Потом у законодателей появился вопрос к FDA относительно данных, на основании которых ведомство приняло решение о его одобрении. Кроме того, они запросили у FDA объяснения, почему Marathon получила эксклюзивные права на препарат, существующий уже 20 лет и в разработке которого компания не участвовала.

Как отметила представитель FDA, управление ответит на все вопросы в установленные сроки.