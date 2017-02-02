Allergan завершила сделку по приобретению LifeCell

Ирландская фармацевтическая компания Allergan plc объявила об успешном завершении сделки по приобретению подразделения регенеративной медицины LifeCell у частной американской компании Acelity LP, сообщает PRNewswire. Сумма сделки – 2,9 млрд долл.

LifeCell специализируется на производстве продукции, применяемой при реконструкции молочной железы и пластике грыжи.

Сделка позволит Allergan расширить портфель продукции для эстетической медицины, в т.ч. имплантатов молочной железы и тканевых эспандеров.

Также к Allergan перешли производственные предприятия и научно-исследовательская база LifeCell, расположенные в штате Нью-Джерси.