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Allergan завершила сделку по приобретению LifeCell

02.02.2017

Ирландская фармацевтическая компания Allergan plc объявила об успешном завершении сделки по приобретению подразделения регенеративной медицины LifeCell у частной американской компании Acelity LP, сообщает PRNewswire. Сумма сделки – 2,9 млрд долл.

LifeCell специализируется на производстве продукции, применяемой при реконструкции молочной железы и пластике грыжи.

Сделка позволит Allergan расширить портфель продукции для эстетической медицины, в т.ч. имплантатов молочной железы и тканевых эспандеров.

Также к Allergan перешли производственные предприятия и научно-исследовательская база LifeCell, расположенные в штате Нью-Джерси.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Allergan
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
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