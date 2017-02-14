Allergan покупает Zeltiq Aesthetics

Производитель препарата Botox – ирландская фармкомпания Allergan Plc объявила о приобретении американской Zeltiq Aesthetics Inc, специализирующейся на разработке устройств для коррекции фигуры, сообщает Reuters. Сумма сделки 2,48 млрд долл. (56,5 долл. за акцию).

В результате сделки Allergan пополнит свой продуктовый портфель системой CoolSculpting для уменьшения жировых отложений с помощью контролируемого охлаждения тканей.

В 2016 г. объем продаж CoolSculpting составил более 350 млн долл.

Сделку планируется завершить во 2-й половине 2017 г.