Allergan Plc приоберетет Lysosomal Therapeutics

Ирландская фармацевтическая компания Allergan Plc приоберетет американскую исследовательскую компанию Lysosomal Therapeutics, занимающуюся нейродегенеративными заболеваниями, сообщает Pharma Times.

LTI-291 производства Lysosomal Therapeutics нацелена на стимулирование активности глюкоцереброзидаза в головном мозге, которая снижается при лизосомной болезни накопления.

Allergan купила право на приобретение компании после завершения Ib фазы клинических исследований LTI-291. Согласно условиям соглашения, Allergan предоставит авансовый платеж на исследования и разработки. Кроме того, компании создадут совместный комитет для контроля за разработкой LTI-291.

По словам представителя Allergan, LTI-291 может стать эффективным способом лечения болезни Паркинсона у людей с определенными генетическими мутациями.