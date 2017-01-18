Allergan оштрафована на 15 млн долл. за сокрытие факта переговоров с Actavis

Ирландская фармацевтическая компания Allergan Plc заплатит штраф в размере 15 млн долл. и признает вину в качестве урегулирования обвинения со стороны американских регуляторов в сокрытии факта переговоров о слиянии с Actavis в 2014 г., сообщает Reuters.

со ссылкой на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как заявили в SEC, о переговорах стало известно только тогда, когда Allergan получила предложение о приобретении от канадской Valeant Pharmaceuticals International и хедж-фонда Pershing Square Capital Management.

Allergan в течение 7 месяцев сопротивлялась против попытки враждебного поглощения со стороны Valeant и в ноябре 2014 г. приняла предложение о покупке за 66 млрд долл. от Actavis.

В SEC утверждают, что Allergan заявила инвесторам о несостоятельности предложения Valeant и о том, что компания не ведет никаких переговоров о слиянии/поглощении.

На самом деле, по словам регулятора, Allergan вела переговоры с неназванной компанией из Северной Каролины. После их провала компания не уведомила регулятора вовремя о переговорах с Actavis.