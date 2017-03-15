Allergan cотрудничает с Editas в области офтальмологии

Ирландская фармкомпания Allergan Plc объявила о сотрудничестве с американской Editas Medicine в сфере разработки офтальмологических препаратов, сообщает Reuters.

По условиям соглашения, Allergan Plc получит эксклюзивное право на лицензирование до 5 экспериментальных препаратов Editas Medicine, основанных на технологии по редактированию генома. Одно из этих лекарственных средств предназначено для лечения редкого наследственного заболевания cетчатки - амавроза Лебера.

Editas разрабатывает препараты с использованием технологии CRISPR – передовой методики редактирования генома.

Editas получит от Allergan 90 млн долл. в качестве авансового платежа.