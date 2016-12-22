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Actelion возобновляет переговоры с Johnson & Johnson

22.12.2016

Крупнейшая в Европе биотехнологическая компания – швейцарская Actelion объявила о возобновлении переговоров о продаже с американской Johnson & Johnson, сообщает FirstWord Pharma. Акции Actelion выросли на 11%, хотя в компании предупредили, что сделка может и не состояться.

В середине декабря 2016 г. Johnson & Johnson объявила о прекращении переговоров о приобретении Actelion после того, как швейцарская компания отклонила предложение в размере 246 швейцарских франков (240 долл.) за акцию. По прогнозам аналитиков, сумма потенциальной сделки могла бы составить 30 млрд долл.

Как сообщают информированные источники, в переговоры о приобретении Actelion вступила французская Sanofi. По их словам, Sanofi предложила акционерам Actelion 275 долл. за акцию, из которых 20 долл. за акцию будут выплачены в случае успешной разработки ряда препаратов.

Аналитики банка BNP Paribas отмечают интерес Sanofi в приобретении Actelion, однако сомневаются, что французская компания сможет значительно превысить сумму предложения Johnson & Johnson.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
переговоры
Компании
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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