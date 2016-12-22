Actelion возобновляет переговоры с Johnson & Johnson

Крупнейшая в Европе биотехнологическая компания – швейцарская Actelion объявила о возобновлении переговоров о продаже с американской Johnson & Johnson, сообщает FirstWord Pharma. Акции Actelion выросли на 11%, хотя в компании предупредили, что сделка может и не состояться.

В середине декабря 2016 г. Johnson & Johnson объявила о прекращении переговоров о приобретении Actelion после того, как швейцарская компания отклонила предложение в размере 246 швейцарских франков (240 долл.) за акцию. По прогнозам аналитиков, сумма потенциальной сделки могла бы составить 30 млрд долл.

Как сообщают информированные источники, в переговоры о приобретении Actelion вступила французская Sanofi. По их словам, Sanofi предложила акционерам Actelion 275 долл. за акцию, из которых 20 долл. за акцию будут выплачены в случае успешной разработки ряда препаратов.

Аналитики банка BNP Paribas отмечают интерес Sanofi в приобретении Actelion, однако сомневаются, что французская компания сможет значительно превысить сумму предложения Johnson & Johnson.