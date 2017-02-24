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Actavis проиграла патентный спор в США

24.02.2017

Pernix Therapeutics Holdings, специализирующаяся на обезболивающих препаратах, выиграла судебный спор с Actavis Laboratories, которая выпустила дженериковую копию лекарства Zohydro ER. Об этом говорится в официальном сообщении Pernix.

Судья окружного суда Соединенных Штатов по округу штата Делавэр Грегори М. Слит пришел к выводу, что предложенные Actavis дженерики нарушают патенты США NN. 9132096 (который истекает 12 сентября 2034 года) и 6,902,742 (срок действия которого истекает 1 ноября, 2019). Суд предписал Actavis отказаться от промышленного производства, применения, продажи препарата в Соединенных Штатах, или ввоза его в Соединенные до истечения двух патентов. При этом Actavis в суде не настраивал на недействительности патентов.

«Мы удовлетворены решением суда, поскольку это подтверждает прочность и долговечность патентного портфеля Zohydro ER», – сказал генеральный директор Pernix Джон Седор. Он отметил, что этот препарат основной компонент продуктового портфеля компании. В 2015 г. в США было выписано более 90 млн рецептов на препарат.

В четверг 23 февраля в начале торгов акции Pernix на бирже выросли более чем на 40% после сообщения о выигрыше в суде.

Автор: Елена Калиновская, Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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