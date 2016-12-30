Abbott закрывает сделку по покупке производителя медизделий

Abbott объявила о намерении закрыть сделку по приобретению производителя медицинских изделий St. Jude Medical 4 января 2017 г. Объявление последовало после получения всех разрешений регуляторных органов, говорится в официальном сообщении Abbott.

В конце апреля Abbott и St. Jude Medical достигли окончательного соглашения по слиянию. Согласно условиям, акционеры St. Jude Medical получат 46,75 доллара денежными средствами и 0,8708 обыкновенной акции Abbott за каждую свою акцию. Общая сумма сделки составляет 25 млрд долл. США или 85 долларов за акцию. Ожидается, что годовые продажи объединенной компании составят 8,7 млрд долл.

Сделка предполагает продажу всех активов и прав компании St. Jude, относящихся к устройствам для закрытия мест пункции сосудов, японскому производителю медицинского оборудования Terumo Corporation. Abbott также должна будет продать японской Terumo часть активов.