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Abbott принимает меры для защиты пользователей устройств St. Jude Medical от кибератак

10.01.2017

Американская компания Abbott Laboratories выпустила корректировки к программному обеспечению для защиты пациентов, пользующихся медицинскими устройствами производства St. Jude Medical Inc, cообщает Reuters. Данные изменения нацелены на уменьшение «крайнее низкого» риска уязвимости кардиоустройств производства St. Jude Medical Inc к потенциально опасным для жизни кибератакам.

Ранее FDA начало проверку возможной киберуязвимости кардиостимуляторов и других кардиологических устройств производителя, позволяющей осуществить кибератаку, которая может привести к смертельному исходу. Кибератаки осуществлялись путем преждевременного разряда батареи, что привело в Европе к двум случаям со смертельным исходом.

По словам представителей FDA, корректировки к программному обеспечению, внесенные St. Jude Medical, решают лишь некоторые проблемы кибербезопасности медицинских устройств. Корректировки нацелены на предотвращение доступа хакеров к оборудованию, а также на устранение различных изъянов в кибербезопасности.

Представитель St. Jude Medical Кэндес Стил Флиппин заявила о том, что компания продолжает сотрудничать с FDA в целях обеспечения безопасности устройств.

В FDA также сообщили, что преимущества кардиоустройств перевешивают любую потенциальную возможность кибератак.

В августе 2016 года фирма Muddy Waters, занимающаяся короткими продажами ценных бумаг (без покрытия), заявила о том, что внешние эксперты подтвердили уязвимость кардиоустройств производства St. Jude Medical Inc к кибератакам. St. Jude Medical Inc отвергла все обвинения, заявив, что Muddy Waters делает это в целях получения выгоды.

Недавно Abbott закрыла сделку по приобретению производителя медицинских изделий St. Jude Medical за 25 млрд долл.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Abbott
Компании
Abbott Abbott Laboratories (или просто Abbott) — американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500. Была основана в 1888 году доктором Уолласом Эбботтом в Чикаго под названием Alkaloidal Abbott Laboratories' Company, современное название — c 1915 года. Штаб-квартира в городе Эбботт-Парк, штат Иллинойс.
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Фармвестник-ТВ
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28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
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Current issue #42, 2016
2017
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