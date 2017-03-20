Здоровье суставов в надежных руках

80% населения в возрасте 50-60 лет страдают остеоартритом, при этом каждый четвертый больной испытывает ограничения в повседневной активности. Как следствие, у таких пациентов снижается качество жизни. К 80 летнему возрасту остеоартритом страдает практически каждый. Особенности лечения остеоартрита и предпочтительные подходы к терапии представители медицинского сообщества обсудили в ходе научно-практической конференции «Междисциплинарный подход как основа эффективного лечения больных с остеоартритом и болью в спине. Вместе увидим целое.», прошедшей в Санкт-Петербурге 3 марта.

Остеоартрит не приходит один

Как отмечают врачи, в лечении остеоартрита преобладает симптоматический подход: снять болевой синдром, а через три месяца обострение само пройдет. Остеоартрит (ОА) – заболевание всего организма, т.е. системное. Выработка подходов в лечении больных остеоартритом осложняется коморбидностью этого заболевания, которому всегда сопутствуют другие диагнозы: в подавляющем большинстве случаев это различные скелетно-мышечные заболевания (70%), в половине случаев - артериальная гипертензия, в 35% - сахарный диабет, в 30% - заболевания ЖКТ, в 25% - ожирение и сердечная недостаточность. При назначении нестероидных противовоспалительных средств (НПВС/ НПВП), которые стали уже традиционными в лечении этого недуга, не всегда учитываются заболевания ЖКТ и артериальная гипертензия, а также состояние почечной функции.

Внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ, президент Ассоциации ревматологов России(АРР), академик РАН Евгений Львович Насонов считает, что медицина стоит перед новым этапом в понимании, что такое остеоартрит и как с ним справляться: «Фармакотерапия любых заболеваний – проблема сложная. Это и коморбидность заболевания, и приверженность лечению, и следование врача клиническим рекомендациям, и доступность лечения для больных: назначая дорогостоящий препарат, мы не можем быть уверены, что пациент его получает».

По его мнению, нестероидные противовоспалительные средства мало отличаются друг от друга по эффективности и безопасности. «Воспаление есть во всех случаях ОА, но в одних случаях воспаление играет более фундаментальную роль, чем в других, а лечим мы их одинаково, нет дифференцированной терапии, – отметил академик РАН Евгений Львович Насонов в своем выступлении. — Мне кажется, что есть смысл начинать терапию с хондропротективных средств, когда диагноз еще под вопросом».

С ним согласен главный ревматолог Санкт-Петербурга, проректор по учебной работе СЗГМУ им. И.И. Мечникова профессор, д.м.н. Александр Михайлович Лила. Он рассказал, что Ассоциация ревматологов России и Российское общество по изучению боли провели исследование, которое позволяет утверждать: все НПВП в адекватных противовоспалительных дозах имеют равный анальгетический эффект. Однако в разной степени могут вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, почек, крови, и др. При очень высоком риске сердечно-сосудистых осложнений их рекомендуется избегать. В этом случае хондропротекторы - препараты замедленного действия - становятся достойной альтернативой. «Исследования показали, что если пациент в течение 3-6 месяцев использовал хондроитин сульфат, то к 6-му месяцу обезболивающая эффективность становится сравнима с НПВП. Поэтому вполне обосновано уже на ранних этапах назначать структурно-модифицирующие препараты. Интересными представляются данные европейских исследований препарата «Алфлутоп» 2015 и 2016гг.,в которых показаны его способность ингибировать провоспалительные факторы (ИЛ-6, ИЛ-8 и VEGF), индуцирующие воспалительные реакции в суставном хряще, и способность стимулировать пролиферативную активность клеток и влиять на высвобождение фактора роста TGF-β. Таким образом, на основе совокупности данных проведенных исследований был сделан вывод о противовоспалительном и потенциальном хондропротективном действии Алфлутопа и возможности его использования для терапии различных вариантов остеоартрита» — заметил профессор Александр Михайлович Лила.

Что мешает отказаться от НПВП?

Современная фармакология дает нам возможность не только получать клинический эффект, но и снижать побочные явления, отметил президент Российского научного медицинского общества терапевтов(РНМОТ), академик РАН Анатолий Иванович Мартынов: «У нас есть два направления в работе с такими пациентами: симптоматические средства быстрого действия и модифицирующие средства замедленного действия. Но проведение анальгетической терапии у лиц пожилого возраста осложняется наличием сопутствующей патологии – в первую очередь, со стороны сердечно-сосудистой системы и ЖКТ».

«При высокой коморбидности ОА, пациентам, особенно пожилым, приходится принимать по 8, а то и по 16 препаратов одновременно. Избежать нежелательного взаимодействия ЛП в данном случае бывает почти невозможно. При одновременном приеме 8 разных ЛП побочные реакции обнаруживаются у 10% пациентов, а при приеме 16 препаратов – у 40%», — рассказал в своем докладе первый вице-президент АРР, президент Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный терапевт Санкт-Петербурга и СЗФО, главный ревматолог СЗФО РФ, академик РАН Вадим Иванович Мазуров.

«И все-таки без НПВП, как бы кто их ни ругал, медицина обойтись не сможет»- парировала заведующая отделом метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой, профессор, д.м.н. Людмила Ивановна Алексеева. Она призвала бороться с болью простыми методами, не теряя время и денег там, где причина боли не вызывает сомнений.

«У нас нет никаких инструментов, чтобы диагностировать ранний остеоартрит. Мы не можем делать всем МРТ – ни одна медицинская система не сможет покрыть расходы на это. Если у врача нет сомнений в том, что перед ним больной с остеоартритом, то нужно сразу назначать препарат из группы симптоматических средств замедленного действия. Эти препараты обладают как обезболивающим, так и структурно-модифицирующим действием. Их эффект развивается спустя месяц и более, поэтому на этот период нужно назначить и противоболевую терапию» - уверена профессор Людмила Ивановна Алексеева. По ее мнению, стадия заболевания не столь важна, в любом случае необходимо назначить препарат с доказанным противовоспалительным, анальгетическим и структурно-модифицирующим действием и отметила, что лишь 48% больных получают эти препараты. — Доказано, что если пациент шесть месяцев в году в течение пяти лет и более получает один из препаратов этой группы, то прогрессирование остеоартрита существенно замедляется.

В ряду этих препаратов стоит «Алфлутоп» – инъекционный хондропротектор, который уже более двадцати лет применяется в России.

«В результате двойного слепого плацебо-контролируемого исследования было показано, что через два года такой терапии достигается симптоматический эффект уменьшения боли и структурно-модифицирующий эффект - замедление сужения суставной щели. На терапию «Алфлутопом» ответили 70% больных и каждый пятый из них отменил НПВП. Кроме того, такое лечение в течение двух лет замедляло рентгенографические признаки прогрессирования остеоартрита» - прокомментировала профессор Людмила Ивановна Алексеева.

Быстро или надолго?

Профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. Андрей Борисович Данилов отметил, что у медицинского сообщества меняется взгляд на природу боли при остеоартрите и остеохондрозе. Так, часто можно наблюдать отсутствие связи между болью и морфологическими изменениями в позвоночнике. Все больше внимания медиков привлекают клеточные медиаторы воспаления - цитокины: «Препараты, действующие на элементы цитокинового воспаления, привлекают наше внимание. НПВП действуют здесь и сейчас, а «Алфлутоп» – со второй-третьей недели. Связано это с противовоспалительным действием, но не на ЦОГ-2, а возможно, на цитокины. Действие хондропротекторов медленное, но продолжительное, сохраняющееся после отмены, чего мы не видим при применении НПВП» - рассуждает профессор Андрей Борисович Данилов.

Этому способствует и склонность некоторых пациентов к ожирению, что также не должно укрываться от внимания врача при выборе схемы лечения: «Существует прямая связь ССЗ с метаболическим синдромом (в частности, с ожирением), — добавил главный ревматолог СЗФО РФ, академик РАН Вадим Иванович Мазуров, — Жировая ткань обладает высокой способностью поддержания воспалительного процесса, продуцируя целый ряд провоспалительных цитокинов. Воспалительный процесс начинается с субхондральной кости, охватывая базальные части хряща. В свою очередь, «Алфлутоп» блокирует процессы деградации матрикса хряща, снижая уровень катаболизма в матриксе, уровень свободных радикалов, активизируя синтез структурных белков внеклеточного матрикса».

О препарате:

«Алфлутоп» — хондропротектор, решающий задачу восстановления и укрепления хрящевой ткани суставов. При этом он оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Основным действующим компонентом препарата является биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы. Он содержит мукополисахариды (хондроитин сульфат), 14 аминокислот, пептиды, ионы натрия, калия, кальция, магния, железа, меди, марганца, и цинка, и глюкуроновую кислоту – предшественницу гиалуроновой кислоты. «Алфлутоп» – может быть препаратом стартовой терапии при остеоартрите и остеохондрозе.