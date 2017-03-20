Высшая фармацевтика

В настоящее время многим рынкам катастрофически не хватает качественных кадров, а студентам — современных практических знаний и навыков. Фармацевтический рынок России не стал исключением. Несмотря на обилие вузов и других образовательных учреждений, крайне мало программ, которые позволяют студентам овладеть соответствующими компетенциями и стать профессионалами мирового уровня. Однако без таких специалистов российская фарма не сможет внедрять инновации и конкурировать с международными компаниями.

Еще раз учиться

Как известно, советская система образования предполагала обязательную практику на предприятиях, дальнейшее распределение, а также курсы повышения квалификации. В

настоящее время молодые специалисты, как правило, предоставлены сами себе. И в этой реальности есть множество очевидных минусов. Как устранить эти пробелы? Ряд передовых фармацевтических вузов и факультетов предлагает своим студентам образовательные программы, созданные в сотрудничестве с крупными фармкомпаниями. Студентам старших курсов, а также аспирантам, обучающимся по профильным направлениям, предоставляется возможность пройти стажировку на производственных площадках и в R&D-центрах крупных фармкомпаний.

Иногда компании создают отдельные кафедры. Преподаватели, работающие на таких кафедрах, являются сотрудниками компаний, высококвалифицированными специалистами, имеющими ученые степени и большой опыт научной работы. Такое обучение дает возможность студентам участвовать в работе над масштабными инновационными проектами по разработке и исследованию высокотехнологичных препаратов, что позволит будущим выпускникам легко адаптироваться к дальнейшей работе и успешно решать сложные научные и технологические задачи. «Молодые фармацевты могут получить образование в таких востребованных областях, как молекулярная биология, генетика, биотехнология, биохимия, аналитическая химия, органическая химия, биоинформатика и хемоинформатика.

Однако необходимо учитывать, что компании, запускающие подобные образовательные проекты, ставят задачу подготовить специалистов для себя. Таким образом, получая

такое премиальное образование, студент должен понимать, что ему придется отдать «долг» тому или иному фармгиганту, — поясняет докт. фарм. наук Мария Орлова. — Компании

не скрывают, что они готовят специалистов под себя».

Поехали в загранку

Однако существуют и социальные проекты, задачи которых более глобальны, чем подготовка специалистов для отдельной фармкомпании. Одна из программ, позволяющих студентам-фармацевтам приблизить свои знания и навыки к мировому уровню, — «Больше, чем образование». Это социально ориентированный проект, направленный на развитие фармацевтического и медицинского сообщества и отрасли в целом. Проект реализуется уже пять лет компанией Pfizer в сотрудничестве с крупнейшими научными и образовательными центрами не только России, но и стран ЕАЭС.

Одним из первых в проект вступил престижнейший фармацевтический вуз России и Европы — Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия. За пять лет на

базе СПбХФА локальными и международными экспертами компании было прочитано 19 образовательных модулей, то есть сотни часов лекций, раскрывающих все аспекты фармацевтического производства, разработки и клинических испытаний препаратов, в том числе инновационных.

Наиболее талантливые студенты получили возможность перейти от теории к практике. Для студентов вуза ежегодно организуются стажировки на предприятиях компании.

За эти годы более 30 студентов в рамках программы прошли летние стажировки в Италии, Ирландии, США и других странах.

«Данное стратегическое партнерство помогает дальнейшему активному и качественному развитию фармацевтических знаний специалистов отрасли, — отметил ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, докт. фарм. наук, проф. Игорь Наркевич. — Бурное развитие российской фармы безусловно требует притока квалифицированных и ответственных сотрудников. И мы очень рады тому, что наши студенты становятся именно теми, кто двигает развитие отрасли вперед».

Игорь Наркевич: «Данное стратегическое партнерство помогает дальнейшему активному и качественному развитию фармацевтических знаний специалистов отрасли»

Одним из таких студентов стала Мария Малиновская — ныне ведущий специалист по обеспечению качества компании Pfizer в России, которая работает на площадке завода «Петровакс Фарм», где локализовано производство инновационной вакцины Pfizer. «Я получила образование в Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии. В рамках проекта компании Pfizer «Больше, чем образование» в академии проходят лекции с участием иностранных экспертов в различных областях фармацевтической индустрии, работающих в компании Pfizer, — рассказывает Мария. — Благодаря программе у студентов есть возможность ознакомиться ссамыми последними тенденциями и актуальными темами в мировой фармацевтической индустрии, задать вопросы экспертам и определиться с будущим направлением своей профессиональной деятельности. При успешном завершении курса лекций студентам дают шанс пройти стажировку на одном из заводов Pfizer и своими глазами увидеть работу мировой фармацевтической площадки».

Мария Малиновская: «Благодаря программе у студентов есть возможность ознакомиться с самыми последними тенденциями и актуальными темами в мировой фармацевтической индустрии, задать вопросы экспертам и определиться с будущим направлением своей профессиональной деятельности»

Проект «Больше, чем образование» — это прекрасная возможность для студента, мощный толчок для его развития, помощь в определении с будущим профессиональным направлением и в целом расширение кругозора, уверена Мария Малиновская: «Проект позволяет узнать, как на практике происходит разработка, производство и дистрибуция лекарств в мире,

овладеть самыми современными знаниями и навыками. Он приближает российских студентов к мировым стандартам, дает хороший пример надлежащей культуры качества и производства. По личному опыту могу сказать, что все полученные знания дают хорошую базу и очень помогают в профессиональном развитии».

По полной программе

Это мнение подтверждается и практикой. Знания и умения не лежат мертвым багажом, а реализуются на деле. В частности, в рамках стратегии «Больше, чем производство»

российский завод «Петровакс Фарм» стал производителем инновационного биотехнологического продукта: 13-валентной конъюгированной вакцины против пневмококковой инфекции.

Менее чем за 5 лет компания Pfizer в полном объеме передала НПО «Петровакс Фарм» инновационную технологию полного цикла производства вакцины. Хорошо подготовленные, знакомые с мировой практикой молодые специалисты нужны на российских предприятиях. Зарубежные компании активно локализуются и ищут партнеров, которые могут обеспечить качество производства на мировом уровне.

В начале 2016 г. было подписано соглашение с ООО «НТФФ «Полисан» о производстве трех препаратов Pfizer на заводе российской компании. Эти средства помогают увеличить про- должительность и качество жизни людям, страдающим атеросклерозом и ревматоидным артритом, и спасти жизнь пациентам с тяжелыми больничными инфекциями. После завершения процесса технологического трансфера в России будет локализовано производство полного цикла.

Таким образом, подобные проекты способствуют осуществлению государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 — 2020 годы» («Фарма-2020»), в рамках которой планируется реализовать более 50 проектов в области биотехнологий. Как заявила директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова, «дорожная карта» и программа по развитию иммунобиологических препаратов предусматривают освоение их производства по полному циклу. В число таких препаратов входят вакцины, сыворотки, аллергены, эндотоксины и другие продукты, которые обеспечивают в том числе национальную лекарственную безопасность.

Эти амбициозные задачи можно будет реализовать только при наличии системы, создающей настоящих профессионалов, понимающих смысл инноваций и готовых двигать российскую науку вперед.