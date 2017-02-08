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Третье заседание экспертного совета по остеоартриту

08.02.2017

Очередное, третье, заседание экспертного совета по остеоартриту под эгидой ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой состоялось 3 декабря 2016 г. В состав совета входят ведущие федеральные и региональные специалисты в области ревматологии и терапии из России и Беларуси.

89706ad101940db0374f7ffd5a7b5100.jpgЭкспертный совет был посвящен обсуждению большого социального значения остеоартрита в России, определению фенотипов заболевания, а также вопросам персонифицированного подхода к подбору терапии пациентам с различными фенотипами. Открыл заседание д. м. н., проф., исполняющий обязанности директора НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Д.Е. Каратеев, который акцентировал внимание аудитории на высокой распространённости остеоартрита в России и снижению среднего возраста пациентов с данным заболеванием. Основной доклад, посвященный современным представлениям об остеоартрите и алгоритмах ведения пациентов, представила руководитель отдела метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза МЗ РФ проф. Л.И. Алексеева. В докладе д. м. н., проф., главного ревматолога г. Санкт-Петербурга А.М. Лилы большое внимание было уделено определению понятия посттравматического остеоартрита и особенностям введения таких пациентов. Обсуждение различных фенотипов остеоартрита было продолжено в докладах главного ревматолога МЗ Республики Беларусь Н.А. Мартусевич и ведущих специалистов по ревматологии – А.Е. Каратеева, Е.В. Зоновой, Т.А. Раскиной, С.П. Якуповой, Н.И. Коршунова.

Современный подход к подбору терапии для коморбидных пациентов диктует необходимость учитывать рост общего сосудистого риска при использовании традиционных НПВП, снижение которого возможно при использовании в качестве препарата базисной противовоспалительной терапии диацереина, продемонстрировавшего свою эффективность и безопасность у этой группы больных. На совете были представлены предварительные результаты проводящегося в рамках многоцентровой наблюдательной программы «Эволюция остеоартроза в реальной клинической практике» исследования диацереина (Диафлекс, Rompharm Company) у пациентов с остеоартритом и коморбидными состояниями1. За время наблюдения Диафлекс продемонстрировал как выраженный противовоспалительный и обезболивающий эффекты, так и положительное влияние на углеводный и липидный профили, уровень гормонов щитовидной железы. Полученные данные позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы применения Диафлекса у пациентов как с различными фенотипами остеоартрита, так и коморбидных пациентов.

На экспертном совете было уделено внимание месту инъекционных хондропротекторов в комплексной терапии остеоартрита. Был представлен препарат Румалон® (гликозаминогликан-пептидный комплекс), разработанный учеными швейцарской компании Robapharm AG. Внимание аудитории привлекли результаты многолетних международных (16 лет в терапии остеоартрита тазобедренных суставов и 5 лет коленных)2,3 и российских (5 лет)4 клинических исследований курсового применения препарата Румалон®, которые продемонстрировали не только достоверное замедление прогрессирования остеоартрита, но и возможность отложить эндопротезирование суставов.

В завершающей части работы экспертного совета, участники обсудили необходимость создания междисциплинарных протоколов ведения больных с остеоартритом и коморбидными состояниями, а также различными фенотипами заболевания.

1 Наумов А.В. Эффективность и безопасность диацереина в терапии хронической боли при остеоартрите у пациентов с сердечно-сосудистой коморбидностью и противопоказаниями к НПВП. Поликлиника, 2015, 5(1): 33-37.

2 Rejholec V., Králová M. Long-term treatment of coxarthrosis using Rumalon. Zeitschrift Für Rheumatologie , 1974, Nov-Dec; Vol. 33 (11-12):425-36.

3 K. Pavelka, J. Gatterova, V. Gollerova, et al. A randomized controlled, double- blind study of glycosaminoglycan polysulphuric acid complex (Rumalon®) as a structure modifying therapy in osteoarthritis of the hip and knee. Osteoarthritis and Cartilage, 2000, 8, 335–342

4 Алексеева Л.И., Карякин А.Н., Смирнов А.В., Беневоленская Л.И. Применение Румалона при гонартрозе. Тер. архив, 1997, 5: 64-66.

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Метки
остеоартрит
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