Очередное, третье, заседание экспертного совета по остеоартриту под эгидой ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой состоялось 3 декабря 2016 г. В состав совета входят ведущие федеральные и региональные специалисты в области ревматологии и терапии из России и Беларуси.

Экспертный совет был посвящен обсуждению большого социального значения остеоартрита в России, определению фенотипов заболевания, а также вопросам персонифицированного подхода к подбору терапии пациентам с различными фенотипами. Открыл заседание д. м. н., проф., исполняющий обязанности директора НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Д.Е. Каратеев, который акцентировал внимание аудитории на высокой распространённости остеоартрита в России и снижению среднего возраста пациентов с данным заболеванием. Основной доклад, посвященный современным представлениям об остеоартрите и алгоритмах ведения пациентов, представила руководитель отдела метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза МЗ РФ проф. Л.И. Алексеева. В докладе д. м. н., проф., главного ревматолога г. Санкт-Петербурга А.М. Лилы большое внимание было уделено определению понятия посттравматического остеоартрита и особенностям введения таких пациентов. Обсуждение различных фенотипов остеоартрита было продолжено в докладах главного ревматолога МЗ Республики Беларусь Н.А. Мартусевич и ведущих специалистов по ревматологии – А.Е. Каратеева, Е.В. Зоновой, Т.А. Раскиной, С.П. Якуповой, Н.И. Коршунова.

Современный подход к подбору терапии для коморбидных пациентов диктует необходимость учитывать рост общего сосудистого риска при использовании традиционных НПВП, снижение которого возможно при использовании в качестве препарата базисной противовоспалительной терапии диацереина, продемонстрировавшего свою эффективность и безопасность у этой группы больных. На совете были представлены предварительные результаты проводящегося в рамках многоцентровой наблюдательной программы «Эволюция остеоартроза в реальной клинической практике» исследования диацереина (Диафлекс, Rompharm Company) у пациентов с остеоартритом и коморбидными состояниями1. За время наблюдения Диафлекс продемонстрировал как выраженный противовоспалительный и обезболивающий эффекты, так и положительное влияние на углеводный и липидный профили, уровень гормонов щитовидной железы. Полученные данные позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы применения Диафлекса у пациентов как с различными фенотипами остеоартрита, так и коморбидных пациентов.

На экспертном совете было уделено внимание месту инъекционных хондропротекторов в комплексной терапии остеоартрита. Был представлен препарат Румалон® (гликозаминогликан-пептидный комплекс), разработанный учеными швейцарской компании Robapharm AG. Внимание аудитории привлекли результаты многолетних международных (16 лет в терапии остеоартрита тазобедренных суставов и 5 лет коленных)2,3 и российских (5 лет)4 клинических исследований курсового применения препарата Румалон®, которые продемонстрировали не только достоверное замедление прогрессирования остеоартрита, но и возможность отложить эндопротезирование суставов.

В завершающей части работы экспертного совета, участники обсудили необходимость создания междисциплинарных протоколов ведения больных с остеоартритом и коморбидными состояниями, а также различными фенотипами заболевания.

На правах рекламы