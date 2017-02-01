RNC Pharma: за год поставки фармсубстанций в Россию выросли на 24%

В 2016 г. в нашу страну было ввезено 11,4 тыс. тонн активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на общую сумму 59,3 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Динамика денежного объема поставок к 2015 г. оказалась минимальной за последние 6 лет и составила всего 3,3% при расчетах в рублях. При этом натуральный объем импорта АФИ напротив продемонстрировал максимальные темпы роста, за год поставки выросли на 24%.

Наряду с увеличением натуральных объемов поставок в прошлом году существенно расширился ассортимент завозимой продукции, в течение 2016 г. было ввезено 707 наименований АФИ, в 2015 г. – 627, а, например, по итогам 2010 г. всего 444 позиции.

Отдельного упоминания заслуживают т.н. технические АФИ, которые представляют собой вещества, проявляющие определенную фармакологическую активность, но по классу чистоты (химической или микробиологической) не соответствующие фармакопейному уровню.

В 2016 г. в нашу страну было ввезено 128 наименований технических АФИ на общую сумму 1,9 млрд руб. Эта продукция представляет собой вещества, проявляющие определенную фармакологическую активность, но по классу чистоты (химической или микробиологической) не соответствующую фармакопейному уровню. За год поставки выросли почти на 50% в рублях, при этом натуральный объем импорта технических АФИ за год удвоился и составил почти 840 тонн, Впрочем, отмечают аналитики, это относительно небольшая доля в общем объеме ввезенного сырья – порядка 7,4%.

Основными импортерами АФИ выступают непосредственно производственные компании, причем локализованные заводы иностранных предприятий играют едва ли не главную роль, по итогам 2016 г. лидируют «Сервье», «КРКА-Рус» и «Фармстандарт», суммарно эти компании ввезли 38,5% от общего импорта АФИ в денежном выражении и 31,5% от натурального объема.

Динамика объемов импорта АФИ (включая технические АФИ) в Россию за период 2013 –2016 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку), RUB