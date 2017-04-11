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RNC Pharma: за два месяца 2017 года российские фармкомпании отгрузили продукции на сумму 45,6 млрд руб.

11.04.2017

RNC Pharma представляет обновление информации об объемах отгрузки лекарств со складов российских производителей (внутрироссийское производство) по итогам февраля 2017 г.

Так, с января по февраль 2017 г. российские фармпроизводители отгрузили со складов лекарств на сумму 45,6 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учетом НДС). Динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 19,5% при проведении расчетов в рублях. Натуральный объем произведенной продукции за два месяца достиг 750 млн упак., правда, динамика здесь скромнее, всего порядка 12%.

Январь традиционно характеризовался довольно умеренной активностью производственных предприятий, но даже несмотря на это компании отгрузили со складов лекарств на сумму 21,6 млрд руб., что на 42% больше, чем годом ранее. А вот результаты февраля, несмотря на четкое следование сезонным тенденциям и возвращение к нормальному производственному графику, показали в долгосрочной динамике всего +5% в рублях. Правда при этом натуральная динамика в феврале существенно опережала январские показатели.

Доля рубля по итогам периода январь-февраль 2017 г. в расчетах за поставки по всем лекарствам (готовые формы и in-bulk) выросла до уровня 95,4% (+1,4%), при этом объем платежей в долларах и евро синхронно сократился – на эти валюты сейчас приходится всего 4,1% всех платежей. Кроме того, заметно изменилась география поставок, за первые месяцы 2017 г. импорт осуществлялся из 48 стран, тогда как годом ранее из 50. Впрочем, лидеры за это время не изменились, на первом месте поставки из Германии (17% от общего объема импорта в денежном эквиваленте) и Голландии (11,1%).

Динамика объемов отгрузки ЛП собственного производства со складов российских производителей за период январь 2016 – февраль 2017 гг., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
RNC Pharma
Фармвестник-ТВ
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06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
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Которые тут временные
Current issue #11, 2017
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