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RNC Pharma: в январе в Россию ввезено лекарств на общую сумму 29,8 млрд рублей

17.02.2017

В январе 2017 г. в нашу страну было ввезено готовых лекарственных препаратов на общую сумму 29,8 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки in-bulk за этот же период составили 6,8 млрд. руб. Динамика к аналогичному периоду 2016 г. по готовым формам достигла уровня 20% (при расчетах в рублях) – это лучший показатель за последние полгода. Не расфасованная продукция в январе продемонстрировала динамику на уровне 90% - большие темпы роста по поставкам in-bulk последний раз фиксировались 8 месяцев назад.

Натуральный объем импорта готовых лекарственных препаратов в первый месяц 2017 г. составил 125,8 млн. упаковок, годовая динамика составляет 19%. С учетом поставок не расфасованных лекарств, в январе в нашу страну было ввезено 2,74 млрд. минимальных единиц дозирования (МЕД) – динамика к аналогичному периоду 2016 г. составила 27%. За последние 13 месяцев большая динамика фиксировалась лишь однажды, в августе 2016 г.

В январе 2017 г. продолжила укрепляться доля рубля в расчетах за поставки иностранных лекарств, суммарно по поставкам готовых форм и in-bulk на рубль сейчас приходится 95,8% всех платежей, на 2,5% больше чем годом ранее. Сильнее всего уменьшился объем платежей в европейской валюте, они за год потеряли 1,7%. Британскими фунтами в январе текущего года никто не расплачивался, а вот японская иена напротив рискует стать одной из постоянных платежных валют. Основной объем платежей за анализируемый период прошел через «Ситибанк», на него приходится 50% общего объема транзакций, более того доля финансовой организации за год выросла на 38%. «Сбербанк» довольствуется почетным вторым местом с 9% долей и темпами роста на уровне 3%.

Динамика объёмов импорта ЛП (включая гомеопатию и препараты морской воды, зарегистрированные в качестве ЛП) в Россию за период январь 2016 – январь 2017 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку), RUB

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
импорт
RNC Pharma
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13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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