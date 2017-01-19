RNC Pharma: в декабре 2016 года импортеры лекарств установили абсолютный рекорд поставок

За прошедший 2016 г. в нашу страну было ввезено готовых лекарственных препаратов на общую сумму 493,1 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), отмечают аналитики RNC Pharma. На поставки in-bulk приходится еще 100,2 млрд руб. Динамика к 2015 г. по готовым формам зафиксирована на уровне 8,1% (при расчетах в рублях), нерасфасованная продукция растет быстрее: 17,1%. Натуральный объем поставок по готовым формам (в упаковках) за год вырос всего на 0,5%, правда, столь скромный результат отчасти компенсировался активными поставками in-bulk.

Декабрь 2016 г., несмотря на явный сезонный всплеск, показал весьма умеренную динамику: 8,6% по готовым формам и 15,3% по in-bulk (при расчетах в рублях). Тем не менее это не помешало импортерам установить абсолютный исторический рекорд – в декабре прошлого года в нашу страну было ввезено ЛП (все формы) на общую сумму 59,3 млрд руб. – ничего подобного не было за всю современную историю российского фармрынка.

Натуральный объем поставок ГЛП и in-bulk при расчетах в минимальных единицах дозирования (МЕД) составил с начала текущего года 42,8 млрд ед., при этом годовая динамика превысила 8%. Так что, несмотря на довольно скромную динамику в упаковках по ГЛП, суммарный спрос на импортные ЛП все же уверенно растет.

За прошедший год существенно укрепилась роль рубля в качестве основной платежной валюты за поставки импортных ЛП (как по готовым формам, так и по in-bulk), в 2016 г. на расчеты в рублях приходилось 94,4% всех платежей, на 2,1% больше, чем годом ранее. При этом примерно на столько же сократился объем платежей в европейской валюте. И еще интересный факт – спектр платежных инструментов пополнился за счет азиатского направления, в частности, в 2016 г. российские импортеры опробовали платежи в японских йенах и китайских юанях.

Динамика объемов импорта ЛП (включая гомеопатию и препараты морской воды, зарегистрированные в качестве ЛП) в Россию за период январь 2015 – декабрь 2016 г., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку), руб.