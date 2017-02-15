RNC Pharma: в 2016 г. в Россию было завезено ветеринарных фармсубстанций на общую сумму 1,57 млрд руб.

По итогам 2016 г. в Россию было завезено ветеринарных активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на общую сумму 1,57 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). За год объeм поставок в рублeвом выражении вырос более чем на 40%. Правда, это далеко не максимальный показатель, годом ранее объeм ввоза подобной продукции продемонстрировал прирост почти на уровне 160%. Натуральный объeм импорта вет. АФИ в 2016 г. составил 837,7 тонны – на 52% больше, чем в 2015 г.

Помимо количественных показателей импорта серьeзные изменения претерпел и ассортимент поставляемых вет. АФИ. В 2016 г. было ввезено 72 наименования продукции, тогда как годом ранее только 61 позиция. Всего же за последние 7 лет количество импортируемых наименований вет. АФИ выросло более чем в три раза.

Основной объeм импортных вет. АФИ в нашу страну ввозится из Китая – по итогам

2016 г. на это направление приходится порядка 80% всех поставок в денежном выражении. Характерно, что за прошедший год объeм импорта вет. АФИ из этой страны повышался темпами, существенно опережающими среднерыночные темпы роста. Год назад на это направление приходилось только 73% поставок. Второе место по объeмам импорта вет. АФИ в Россию занимает Болгария с долей в 2016 г. порядка 13%, а вот индийские производители довольствуются лишь третьим местом и скромной долей 3,6%.

Основной импортeр вет. АФИ по итогам 2016 г. «Протек СВМ» – на компанию приходится 15,9% общего объeма поставок. Вторую строчку с минимальным отрывом удерживает специализированная компания «Ветфармсервис» (15,6%), а третье место занимает производственная группа компаний «ВИК» (15,5%), причeм доля последней выросла за минувший год в 2,3 раза.

Динамика объeмов импорта вет. АФИ в Россию за период 2010 –2016 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку), RUB, тонны