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RNC Pharma: в 2016 г. российские фармпроизводители произвели и отгрузили лекарств на сумму 314,5 млрд руб.

31.01.2017

В 2016 г. российские фармпроизводители отгрузили со складов лекарственных препаратов на сумму 314,5 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учетом НДС), сообщает аналитическая компания RNC Pharma. При этом отечественные компании развивались существенно быстрее своих иностранных коллег и показали динамику, заметно опережающую среднерыночные показатели, к 2015 г. прирост составил 23,7% при проведении расчетов в рублях. Натуральные объемы отгрузки за год выросли на 7,6%, суммарно российские компании поставили 4,3 млрд упак.

По итогам декабря 2016 г. российский фармпром продемонстрировал весьма умеренную активность, которая была довольно далека от годовых максимумов. При этом общая сезонность поставок к 2016 г. существенных изменений не претерпела, основные всплески пришлись на апрель, июнь и октябрь. Тем не менее в последний месяц 2016 г. российские компании отгрузили на рынок ЛП на сумму 29,5 млрд руб. – на 22% больше, чем за аналогичный месяц 2015 г. Правда, это тоже далеко не лучший показатель прошлого года, меньшую динамику отрасль показывала только в 3-х месяцах.

И все же темпы роста импортных поставок лекарств в декабре 2016 были куда скромнее, ввоз готовых форм вырос в рублях «всего» на 8,6%, поставки нерасфасованных лекарств росли быстрее (+15,3%), но все же не смогли опередить темпы развития, которые показали российские компании.

Динамика объёмов отгрузки ЛП собственного производства со складов российских производителей за период январь 2015 – декабрь 2016 гг., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
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