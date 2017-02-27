RNC Pharma: по итогам 2016 г. концентрация сетевой фармрозницы в ТОП-15 достигла уровня 36,8%

Несмотря на глубоко пессимистичное начало и весьма умеренный оптимизм весенне-летнего сезона, последние месяцы 2016 г. темпами восстановления натурального спроса удивили даже матерых аналитиков.

Развитие рынка в начале 2017 г. пока вполне оптимистичное, так что, если общеэкономическая ситуация не будет ухудшаться, мы вполне можем констатировать завершение кризиса и вступление отрасли в фазу количественного роста.

Помимо уже ставших привычными тенденций к консолидации, которые, кстати, активно продолжались и в 4-м квартале 2016 г., российский фармретейл стал свидетелем, а отчасти и участником целого ряда процессов, связанных с эволюцией интересов неспециализированной розницы к фармацевтическому рынку. Интересы эти, стартовавшие несколько лет назад бурной дискуссией о необходимости разрешения продажи лекарств вне аптечных учреждений, к настоящему времени существенно трансформировались. Сейчас можно наблюдать примеры куда более глубокого партнерства FMCG-ретейла с фармрозницей и даже попытки самостоятельной игры отдельных его представителей на фармрынке.

«Характерно, что интересы неспециализированной розницы отграничены отнюдь не только off-line форматом, на протяжении прошлого года мы видели не один пример стремления представителей интернет-бизнеса расширить свою продуктовую матрицу за счет ЛП и парафармацевтики. Здесь, правда, пока так и не удается прийти к единому знаменателю в отношении возможностей on line торговли ЛП – документ, подготовленный в конце прошлого года, до сих пор не вступил в силу. Очевидно, что данная тема будет одним из ключевых трендов развития фармретейла в текущем году», – заключают аналитики RNC Pharma.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2016 г.

Подробная версия рейтинга будет опубликована в газете «Фармацевтический вестник» №8 от 7 марта 2017 г.