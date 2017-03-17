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RNC Pharma: февраль продемонстрировал низкую активность поставщиков готовых лекарств и резкий рост поставок in-bulk

17.03.2017

За январь-февраль 2017 г. импорт готовых лекарственных препаратов (ГЛП) в нашу страну составил 63,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки продукции in-bulk за тот же период составили 14,5 млрд руб. Динамика при расчетах в рублях к аналогичному периоду 2016 г. составила 4% по готовым формам и 51% по нерасфасованной продукции. Суммарный объем ЛП, ввезенных в нашу страну за 2 месяца, вырос в рублевом выражении на 11%.

Статистика за февраль 2017 г. при этом не так оптимистична, всего за месяц было импортировано готовых лекарств на 33,6 млрд руб., что на 7% меньше, чем годом ранее. Впрочем, это объясняется необычайной активностью импортеров в январе текущего года. Натуральные объемы поставок ГЛП на протяжении первых месяцев 2017 г. тоже не характеризуются безудержным ростом, всего в нашу страну было ввезено порядка 275,4 млн упак., что на 3% больше, чем в январе-феврале 2016 г. Суммарно, вместе с поставками in-bulk, импорт за два месяца текущего года составил 5,83 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Долгосрочная динамика, даже несмотря на колоссальный рост поставок нерасфасованных ЛП, все же отрицательная: -3%.

Доля рубля по итогам периода январь-февраль 2017 г. в расчетах за поставки по всем препаратам (ГЛП и in-bulk) выросла до уровня 95,4% (+1,4%), при этом объем платежей в долларах и евро синхронно сократился, на эти валюты сейчас приходится всего 4,1% всех платежей. Кроме того, заметно изменилась география поставок, за первые месяцы 2017 г. импорт осуществлялся из 48 стран, тогда как годом ранее из 50. Впрочем, лидеры за это время не изменились, на первом месте поставки из Германии (17% от общего объема импорта в денежном эквиваленте) и Голландии (11,1%).

Динамика объёмов импорта ЛП (включая гомеопатию и препараты морской воды, зарегистрированные в качестве ЛП) в Россию за период январь 2016 – февраль 2017 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку), руб.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
импорт
RNC Pharma
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Март №8
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Current issue #8, 2017
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