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Лента · Обзоры
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ОТР: средняя зарплата медиков в регионах на 60% меньше официальных показателей

30.01.2017

Средняя зарплата медицинских работников в регионах на 60% меньше официальных показателей и составляет 19 тыс. рублей. Такие цифры представила информационная служба Общественного телевидения России (ОТР) на основании данных опроса респондентов со всей страны.

Как поясняет информационная служба ОТР, каждую неделю эксперты канала выясняют, насколько реальная картина финансового благосостояния населения отличается от официальной статистики. Так, по данным Росстата, размер средней заработной платы врачей за 9 месяцев 2016 года - 49 тыс. рублей. А 19 тыс. рублей – данные, посчитанные на основании всероссийского опроса аудитории. Официальные и общественные данные разнятся почти на 60%. То, что, по Росстату, получает один врач, в реальной жизни получают два опытных врача и один начинающий, говорится в сообщении ОТР.

Зарплата медицинских работников в регионах России

Регион

Минимальное значение по данным опроса ОТР

Максимальное значение по данным опроса ОТР

Среднее значение по данным опроса ОТР

Республики

Республика Адыгея

8900

8900

8900

Республика Алтай

27000

27000

27000

Республика Башкортостан

4000

27000

15616

Республика Бурятия

13000

13000

13000

Республика Дагестан

11000

13000

12000

Республика Ингушетия

13000

17000

15667

Республика Кабардино-Балкария

6300

10000

7933

Республика Калмыкия

7500

27000

14000

Республика Карачаево-Черкесия

10000

14000

11500

Республика Карелия

4000

18000

11000

Республика Коми

14000

35000

20833

Республика Крым

19000

19000

19000

Республика Марий Эл

10000

10000

10000

Республика Мордовия

8000

9000

8500

Республика Саха (Якутия)

16500

16500

16500

Республика Северная Осетия — Алания

10000

24700

14240

РеспубликаТатарстан

5200

26155

15929

Республика Тыва

6000

41000

20667

Республика Удмуртия

10000

19800

14760

Республика Хакасия

12000

19356

15678

Республика Чечня

17500

20000

18750

Республика Чувашия

9000

12000

10500

Края

Алтайский край

6500

25350

16546

Забайкальский край

9600

18000

13533

Краснодарский край

7000

30000

14545

Красноярский край

12000

16600

14533

Пермский край

6295

26000

13754

Приморский край

6000

15500

10689

Ставропольский край

6300

33000

16173

Области

Амурская область

21000

22000

21500

Архангельская область

12000

30000

18500

Астраханская область

7000

25000

15311

Белгородская область

7080

23500

15327

Брянская область

6995

20000

13409

Владимирская область

5400

12000

8800

Волгоградская область

7500

35000

16428

Вологодская область

8000

23000

13714

Воронежская область

5800

25000

12247

Ивановская область

11200

22676

16938

Иркутская область

15000

20000

17667

Калининградская область

17500

17500

17500

Калужская область

12000

12500

12250

Кемеровская область

10000

17900

14200

Кировская область

8000

20000

13200

Костромская область

8500

19000

14167

Курская область

5000

20000

11688

Ленинградская область

13800

14000

13900

Липецкая область

11000

17000

14263

Московская область

11500

26000

20188

Мурманская область

17000

30000

22250

Нижегородская область

8000

25000

11788

Новосибирская область

8500

30000

16250

Омская область

6000

30000

13680

Оренбургская область

11000

25000

16660

Орловская область

13000

13000

13000

Пензенская область

8000

19000

14333

Псковская область

8300

17000

14075

Ростовская область

7600

24000

15193

Рязанская область

5500

24000

15039

Самарская область

5900

18000

12400

Саратовская область

6525

80000

16799

Свердловская область

8000

27000

16000

Смоленская область

10527

10527

10527

Тамбовская область

14000

14000

14000

Тверская область

8044

16700

11293

Томская область

3900

15000

9450

Тульская область

10000

40000

20375

Тюменская область

8500

33500

19600

Ульяновская область

6400

11500

8675

Челябинская область

8000

35000

15550

Ярославская область

7400

18000

11864

Города федерального значения

Москва

6000

80000

26380

Санкт-Петербург

16000

30000

21977

Автономные округа

Ханты-Мансийский АО — Югра

25000

40000

32500

Российская Федерация

9753

23246

15170

Источник: ОТР

Автор: Фармперсонал
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Метки
зарплата
медицинские работники
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
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