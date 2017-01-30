ОТР: средняя зарплата медиков в регионах на 60% меньше официальных показателей

Средняя зарплата медицинских работников в регионах на 60% меньше официальных показателей и составляет 19 тыс. рублей. Такие цифры представила информационная служба Общественного телевидения России (ОТР) на основании данных опроса респондентов со всей страны.

Как поясняет информационная служба ОТР, каждую неделю эксперты канала выясняют, насколько реальная картина финансового благосостояния населения отличается от официальной статистики. Так, по данным Росстата, размер средней заработной платы врачей за 9 месяцев 2016 года - 49 тыс. рублей. А 19 тыс. рублей – данные, посчитанные на основании всероссийского опроса аудитории. Официальные и общественные данные разнятся почти на 60%. То, что, по Росстату, получает один врач, в реальной жизни получают два опытных врача и один начинающий, говорится в сообщении ОТР.

Зарплата медицинских работников в регионах России Регион Минимальное значение по данным опроса ОТР Максимальное значение по данным опроса ОТР Среднее значение по данным опроса ОТР Республики Республика Адыгея 8900 8900 8900 Республика Алтай 27000 27000 27000 Республика Башкортостан 4000 27000 15616 Республика Бурятия 13000 13000 13000 Республика Дагестан 11000 13000 12000 Республика Ингушетия 13000 17000 15667 Республика Кабардино-Балкария 6300 10000 7933 Республика Калмыкия 7500 27000 14000 Республика Карачаево-Черкесия 10000 14000 11500 Республика Карелия 4000 18000 11000 Республика Коми 14000 35000 20833 Республика Крым 19000 19000 19000 Республика Марий Эл 10000 10000 10000 Республика Мордовия 8000 9000 8500 Республика Саха (Якутия) 16500 16500 16500 Республика Северная Осетия — Алания 10000 24700 14240 РеспубликаТатарстан 5200 26155 15929 Республика Тыва 6000 41000 20667 Республика Удмуртия 10000 19800 14760 Республика Хакасия 12000 19356 15678 Республика Чечня 17500 20000 18750 Республика Чувашия 9000 12000 10500 Края Алтайский край 6500 25350 16546 Забайкальский край 9600 18000 13533 Краснодарский край 7000 30000 14545 Красноярский край 12000 16600 14533 Пермский край 6295 26000 13754 Приморский край 6000 15500 10689 Ставропольский край 6300 33000 16173 Области Амурская область 21000 22000 21500 Архангельская область 12000 30000 18500 Астраханская область 7000 25000 15311 Белгородская область 7080 23500 15327 Брянская область 6995 20000 13409 Владимирская область 5400 12000 8800 Волгоградская область 7500 35000 16428 Вологодская область 8000 23000 13714 Воронежская область 5800 25000 12247 Ивановская область 11200 22676 16938 Иркутская область 15000 20000 17667 Калининградская область 17500 17500 17500 Калужская область 12000 12500 12250 Кемеровская область 10000 17900 14200 Кировская область 8000 20000 13200 Костромская область 8500 19000 14167 Курская область 5000 20000 11688 Ленинградская область 13800 14000 13900 Липецкая область 11000 17000 14263 Московская область 11500 26000 20188 Мурманская область 17000 30000 22250 Нижегородская область 8000 25000 11788 Новосибирская область 8500 30000 16250 Омская область 6000 30000 13680 Оренбургская область 11000 25000 16660 Орловская область 13000 13000 13000 Пензенская область 8000 19000 14333 Псковская область 8300 17000 14075 Ростовская область 7600 24000 15193 Рязанская область 5500 24000 15039 Самарская область 5900 18000 12400 Саратовская область 6525 80000 16799 Свердловская область 8000 27000 16000 Смоленская область 10527 10527 10527 Тамбовская область 14000 14000 14000 Тверская область 8044 16700 11293 Томская область 3900 15000 9450 Тульская область 10000 40000 20375 Тюменская область 8500 33500 19600 Ульяновская область 6400 11500 8675 Челябинская область 8000 35000 15550 Ярославская область 7400 18000 11864 Города федерального значения Москва 6000 80000 26380 Санкт-Петербург 16000 30000 21977 Автономные округа Ханты-Мансийский АО — Югра 25000 40000 32500 Российская Федерация 9753 23246 15170

Источник: ОТР