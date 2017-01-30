ОТР: средняя зарплата медиков в регионах на 60% меньше официальных показателей

Средняя зарплата медицинских работников в регионах на 60% меньше официальных показателей и составляет 19 тыс. рублей. Такие цифры представила информационная служба Общественного телевидения России (ОТР) на основании данных опроса респондентов со всей страны.
Как поясняет информационная служба ОТР, каждую неделю эксперты канала выясняют, насколько реальная картина финансового благосостояния населения отличается от официальной статистики. Так, по данным Росстата, размер средней заработной платы врачей за 9 месяцев 2016 года - 49 тыс. рублей. А 19 тыс. рублей – данные, посчитанные на основании всероссийского опроса аудитории. Официальные и общественные данные разнятся почти на 60%. То, что, по Росстату, получает один врач, в реальной жизни получают два опытных врача и один начинающий, говорится в сообщении ОТР.
|
Зарплата медицинских работников в регионах России
|
Регион
|
Минимальное значение по данным опроса ОТР
|
Максимальное значение по данным опроса ОТР
|
Среднее значение по данным опроса ОТР
|
Республики
|
|
|
|
Республика Адыгея
|
8900
|
8900
|
8900
|
Республика Алтай
|
27000
|
27000
|
27000
|
Республика Башкортостан
|
4000
|
27000
|
15616
|
Республика Бурятия
|
13000
|
13000
|
13000
|
Республика Дагестан
|
11000
|
13000
|
12000
|
Республика Ингушетия
|
13000
|
17000
|
15667
|
Республика Кабардино-Балкария
|
6300
|
10000
|
7933
|
Республика Калмыкия
|
7500
|
27000
|
14000
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
10000
|
14000
|
11500
|
Республика Карелия
|
4000
|
18000
|
11000
|
Республика Коми
|
14000
|
35000
|
20833
|
Республика Крым
|
19000
|
19000
|
19000
|
Республика Марий Эл
|
10000
|
10000
|
10000
|
Республика Мордовия
|
8000
|
9000
|
8500
|
Республика Саха (Якутия)
|
16500
|
16500
|
16500
|
Республика Северная Осетия — Алания
|
10000
|
24700
|
14240
|
РеспубликаТатарстан
|
5200
|
26155
|
15929
|
Республика Тыва
|
6000
|
41000
|
20667
|
Республика Удмуртия
|
10000
|
19800
|
14760
|
Республика Хакасия
|
12000
|
19356
|
15678
|
Республика Чечня
|
17500
|
20000
|
18750
|
Республика Чувашия
|
9000
|
12000
|
10500
|
Края
|
|
|
|
Алтайский край
|
6500
|
25350
|
16546
|
Забайкальский край
|
9600
|
18000
|
13533
|
Краснодарский край
|
7000
|
30000
|
14545
|
Красноярский край
|
12000
|
16600
|
14533
|
Пермский край
|
6295
|
26000
|
13754
|
Приморский край
|
6000
|
15500
|
10689
|
Ставропольский край
|
6300
|
33000
|
16173
|
Области
|
|
|
|
Амурская область
|
21000
|
22000
|
21500
|
Архангельская область
|
12000
|
30000
|
18500
|
Астраханская область
|
7000
|
25000
|
15311
|
Белгородская область
|
7080
|
23500
|
15327
|
Брянская область
|
6995
|
20000
|
13409
|
Владимирская область
|
5400
|
12000
|
8800
|
Волгоградская область
|
7500
|
35000
|
16428
|
Вологодская область
|
8000
|
23000
|
13714
|
Воронежская область
|
5800
|
25000
|
12247
|
Ивановская область
|
11200
|
22676
|
16938
|
Иркутская область
|
15000
|
20000
|
17667
|
Калининградская область
|
17500
|
17500
|
17500
|
Калужская область
|
12000
|
12500
|
12250
|
Кемеровская область
|
10000
|
17900
|
14200
|
Кировская область
|
8000
|
20000
|
13200
|
Костромская область
|
8500
|
19000
|
14167
|
Курская область
|
5000
|
20000
|
11688
|
Ленинградская область
|
13800
|
14000
|
13900
|
Липецкая область
|
11000
|
17000
|
14263
|
Московская область
|
11500
|
26000
|
20188
|
Мурманская область
|
17000
|
30000
|
22250
|
Нижегородская область
|
8000
|
25000
|
11788
|
Новосибирская область
|
8500
|
30000
|
16250
|
Омская область
|
6000
|
30000
|
13680
|
Оренбургская область
|
11000
|
25000
|
16660
|
Орловская область
|
13000
|
13000
|
13000
|
Пензенская область
|
8000
|
19000
|
14333
|
Псковская область
|
8300
|
17000
|
14075
|
Ростовская область
|
7600
|
24000
|
15193
|
Рязанская область
|
5500
|
24000
|
15039
|
Самарская область
|
5900
|
18000
|
12400
|
Саратовская область
|
6525
|
80000
|
16799
|
Свердловская область
|
8000
|
27000
|
16000
|
Смоленская область
|
10527
|
10527
|
10527
|
Тамбовская область
|
14000
|
14000
|
14000
|
Тверская область
|
8044
|
16700
|
11293
|
Томская область
|
3900
|
15000
|
9450
|
Тульская область
|
10000
|
40000
|
20375
|
Тюменская область
|
8500
|
33500
|
19600
|
Ульяновская область
|
6400
|
11500
|
8675
|
Челябинская область
|
8000
|
35000
|
15550
|
Ярославская область
|
7400
|
18000
|
11864
|
Города федерального значения
|
|
|
|
Москва
|
6000
|
80000
|
26380
|
Санкт-Петербург
|
16000
|
30000
|
21977
|
Автономные округа
|
|
|
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
25000
|
40000
|
32500
|
Российская Федерация
|
9753
|
23246
|
15170
|
|
|
|
Источник: ОТР