Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Внесен законопроект №139437-7 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь».

- Внесен законопроект №139439-7 «О внесении изменений в УК РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников».

- Внесен законопроект №139968-7 «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"».

Правительство России

- Постановление Правительства РФ №368 от 31.03.2017 г. «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы».

- Постановление Правительства РФ №360 от 30.03.2017 г. «О федеральном государственном контроле за деятельностью аккредитованных лиц».

- Распоряжение Правительства РФ №585-р от 30.03.2017 г. (в части стимулирования привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса).

Минпромторг России

- Проект постановления Правительства РФ ‎«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации лекарственных средств и (или) производства фармацевтических субстанций, в рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы».

- Уведомление о разработке проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Минздрав России

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений ‎в Порядок оказания медицинской помощи ‎населению по профилю «онкология», ‎утвержденный приказом Министерства здравоохранения ‎Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н.

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора № 2707 от 30.03.2017 г. «Об утверждении ведомственного плана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2017 г.».

- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении порядка проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов».