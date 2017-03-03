Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект № 110019-7 « О внесении изменений в федеральные законы "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».

- Законопроект № 114017-7 «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 216 от 21.02.2017 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 47н от 08.02.2017 г. «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности» (Зарегистрирован в Минюсте России 28.02.2017 № 45808).

- Приказ Минздрава России № 40н от 06.02.2017 г. «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных бюджетных, автономных, казенных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений и предприятий (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)». (Зарегистрирован в Минюсте России 01.03.2017 № 45819).

- Проект постановления Правительства РФ «О порядке розничной торговли ‎лекарственными препаратами для медицинского применения и лекарственными препаратами для ветеринарного применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) дистанционным способом, и о внесении изменений ‎в некоторые акты Правительства Российской Федерации ‎ по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка уведомления работодателя работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора ‎в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

- Проект приказа Минздрава России ‎«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации и назначаемыми на должность

‎и освобождаемыми от должности Министром здравоохранения Российской Федерации руководителями территориальных органов федеральной службы

‎и федерального агентства, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

- Проект приказа Минздрава России ‎«О перечне должностей, замещаемых на основании трудового договора ‎в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных ‎за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

- Проект приказа Минздрава России ‎«Об утверждении Порядка поступления в Министерство здравоохранения Российской Федерации обращений, заявлений и уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по соблюдению требований

‎к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации».

- Проект приказа Минздрава России «‎Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей от 3 декабря 2012 г.».

- Проект приказа Минздрава России «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения федеральных государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Российской Федерации и назначаемых на должность и освобождаемых от должности Министром здравоохранения Российской Федерации руководителей территориальных органов федеральной службы и федерального агентства, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, к совершению коррупционных правонарушений».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка приостановления применения биомедицинского клеточного продукта».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта в месте производства биомедицинского клеточного продукта с использованием оборудования производителя».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении формы заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный биомедицинский клеточный продукт».

Федеральный фонд ОМС

- Письмо Федерального фонда ОМС №560/21-1/901 от 22.02.2017 г. «О финансировании страховых медицинских организаций».