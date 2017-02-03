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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

03.02.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ №37 от 20.01. 2017 г. «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий в рамках подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 -2020 годы».

- Постановление Правительства РФ №62 от 24.01.2017 г. «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».

Постановление Правительства России № 1571 от 31.12.2016 г. «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий в рамках подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 2н от 11.01.2017 г. «О внесении изменения в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н» (Зарегистрирован в Минюсте России 27.01.2017 № 45459).

- Приказ Минздрава России № 941н от 08.12.2016 г. «О внесении изменений в Порядок ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 29н» (Зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2017 № 45494).

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка предоставления образцов биомедицинского клеточного продукта, клеточной линии (клеточных линий), медицинских изделий, лекарственных препаратов, веществ, входящих в состав биомедицинского клеточного продукта, применяемых при проведении экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта для проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении формы документа о результатах мониторинга безопасности биомедицинского клеточного продукта, осуществляемого владельцем регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в сети «Интернет» информации, связанной с осуществлением государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов, информации о зарегистрированных биомедицинских клеточных продуктах и биомедицинских клеточных продуктах, исключенных из государственного реестра биомедицинских клеточных продуктов».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка представления отчета о результатах проведения клинического исследования биомедицинских клеточных продуктов».

Росздравнадзор

- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении порядка внесения представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, а также перечня категорий должностных лиц, уполномоченных вносить представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
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Фармвестник-ТВ
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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