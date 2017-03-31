Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Принят в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части принятия мер по усилению контроля за оборотом фармсубстанции спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных средств и медицинских изделий).

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ №339 от 28.03.2017 г. «Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 2301и 2302Уголовного кодекса Российской Федерации».

Минпромторг России

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов».

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 981н от 21.12.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 № 46026).

- Приказ Минздрава России №131 от 27.03.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения».

- Приказ Минздрава России № 81н от 28.02.2017 г. «Об утверждении перечня сведений, имеющих значение для обеспечения безопасного донорства биологического материала» (Зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2017 № 46169).

- Проект приказа Минздрава России ‎«Об утверждении перечня закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в субъектах Российской Федерации».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка организации и проведения этической экспертизы возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта и формы заключения совета по этике».

- Уведомление о подготовке проекта постановления Правительства России «О внесении изменений в Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности в связи с применением риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

Минтруда России

- Приказ Минтруда России № 233н от 03.03.2017 г. «О внесении изменений в профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 и в профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 149н» (Зарегистрирован в Минюсте России 28.03.2017 № 46149).

Главный государственный санитарный врач РФ

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 39 от 27.03.2017 г. «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» (Зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2017 № 46154).