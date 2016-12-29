Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент России

- Федеральный закон от 28.12.2016 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"».

Госдума

- Законопроект № 64630-7 «О внесении изменения в главу 25-3 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О биомедицинских клеточных продуктах"».

- Законопроект № 65210-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"».

Правительство РФ

- Распоряжение Правительство РФ №2771-р от 22.12.2016 г. «О распределении в 2017 году субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».

- Постановление Правительства РФ № 1403 от 19.12.2016 г. «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

- План мероприятий («дорожная карта») «Хелснет» Национальной технологической инициативы.

- Распоряжение Правительства РФ №2885-р от 28.12.2016 (об утверждении перечня ЖНВЛП на 2017 г.).

Минпромторг РФ

- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части упрощения контрактного производства лекарств).

Роспотребнадзор

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 195 от 23.12.2016 г. «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» (Зарегистрирован в Минюсте России 23.12.2016 № 44906).

Минздрав РФ

- Приказ Минздрава России № 771н от 11.10.2016 г. «О внесении изменений в номенклатуру специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н» (Зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2016 № 44926).

- Приказ Минздрава России № 935н от 07.12.2016 г. «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 464н» (Зарегистрирован в Минюсте России 27.12.2016 № 44982).

- Проект постановления Правительства РФ ‎«О внесении изменений в Положение ‎о Министерстве здравоохранения Российской Федерации».