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Лента · Обзоры
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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

27.01.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Евразийская Экономическая комиссия

- Распоряжение Коллегии ЕЭК № 4 от 16.01.2017 г. «О составе Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза».

Госдума

- Внесен законопроект № 87189-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части совершенствования нормативного правового регулирования в сфере обращения лекарств при их госрегистрации).

- Отклонен законопроект № 822943-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части дополнения перечня специальностей и направлений подготовки лиц, имеющих право быть аттестованными как уполномоченные лица производителей лекарственных средств).

Правительство России

- Распоряжение Правительства РФ №33-р от 18.01.2017 г. «О создании Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 725н от 21.09.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения» (Зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2017 № 45357).

- Приказ Минздрава России № 988н от 22.12.2016 г. «О Порядке выдачи справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом» (Зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2017 № 45359).

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации ‎министра здравоохранения Российской Федерации о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы), ‎по регистрации этих уведомлений, и принятия по ним решений».

Минобрнауки России

- Проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 33.04.01 Промышленная фармация (уровень магистратуры)».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
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