Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 296 от 15.03.2017 г. «Об утверждении Правил выдачи и учета документов, подтверждающих факт осуществления расчетов в отдаленных или труднодоступных местностях между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом) без применения контрольно-кассовой техники».

- Постановление Правительства РФ №314 от 20.03.2017 г. «Об утверждении Правил предоставления в 2017-2019 годах субсидий из федерального бюджета федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости, а также на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования».

- Постановление Правительства РФ №317 от 21.03.2017 г. «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 998н от 26.12.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению, перевозке, отпуску, реализации лекарственных средств, применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств» (Зарегистрирован в Минюсте России 17.03.2017 № 46014).

- Приказ Минздрава России № 1032н от 30.12.2016 г. «Об утверждении требований к профессиональной подготовке экспертов и стажу работы по специальности, порядка их аттестации на право проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов в целях их государственной регистрации» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 № 46027).

- Приказ Минздрава России № 1031н от 30.12.2016 г. «Об утверждении Порядка формирования и деятельности квалификационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях аттестации экспертов на право проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 № 46028).

- Приказ Минздрава России №58 от 16.02.2017 г. «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений ‎в приложения № 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 724н «Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ‎ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения».

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора № 777 от 08.02.2017 г. «О порядке ведения учета поступивших уведомлений о начале осуществления участником проекта медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи на территории международного медицинского кластера, направленных управляющей компанией международного медицинского кластера». (Зарегистрирован в Минюсте России 10.03.2017 № 45910).

- Приказ Росздравнадзора № 1071 от 15.02.2017 г. «Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 № 46039).

ФСБ России

- Проект приказа ФСБ России «Об утверждении Инструкции об особенностях организации оказания медицинской помощи в военно-медицинских организациях ФСБ России и военно-медицинских подразделениях органов федеральной службы безопасности»