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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

23.12.2016

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Президент России

- Федеральный закон № 418-ФЗ от 19.12.2016 г. «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

- Федеральный закон № 432-ФЗ от 19.12.2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год».

- Федеральный закон № 422-ФЗ от 19.12.2016 г. «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2017 год».

Госдума

- Законопроект № 58940-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)».

- Законопроект № 54490-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 1368 от 15.12.2016 г. «О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 917н от 01.12.2016 г. «Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения».

- Приказ Минздрава России №908н от 28.11.2016 г. «О внесении изменений в типовую форму контракта с иностранной организацией на оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 января 2014 г. № 29н».

- Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обеспечения граждан лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778» (в части импорта хлорида натрия и морской воды).

- Проект приказа «Об утверждении порядка маркировки первичной и вторичной упаковки аутологичных биомедицинских клеточных продуктов и комбинированных биомедицинских клеточных продуктов с использованием методов радиочастотной идентификации принадлежности такого биомедицинского клеточного продукта конкретному пациенту».

- Проект приказа «Об утверждении перечня сведений, наносимых на первичную упаковку, вторичную упаковку биомедицинских клеточных продуктов и транспортную тару, в которую помещен биомедицинский клеточный продукт».

- Проект приказа «Об утверждении порядка медицинского обследования донора биологического материала и перечня противопоказаний (абсолютных

и относительных) для получения биологического материала».

- Проект приказа «Об утверждении форм сообщения о начале проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта и сообщения о внесении изменений в протокол клинического исследования биомедицинского клеточного продукта».

- Проект приказа «Об утверждении правил проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов и форм заключений комиссии экспертов экспертного учреждения».

- Проект приказа «Об утверждении порядка аттестации уполномоченного лица производителя биомедицинского клеточного продукта, требований к уровню образования и квалификации указанного уполномоченного лица и его полномочий по обеспечению качества биомедицинского клеточного продукта, вводимого в обращение».

- Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственном контроле за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов».

- Проект приказа «Об утверждении порядка ведения Государственного реестра исследователей».

- Проект постановления Правительства РФ «О предоставлении информации о ввозе биомедицинских клеточных продуктов в Российскую Федерацию и вывозе биомедицинских клеточных продуктов из Российской Федерации».

- Проект приказа «Об утверждении формы сообщения о завершении, приостановлении или прекращении клинического исследования биомедицинского клеточного продукта

и порядка его размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

- Проект приказа «Об утверждении порядка размещения перечня медицинских организаций, имеющих право проводить клинические исследования биомедицинских клеточных продуктов, на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Проект приказа «Об утверждении порядка формирования, использования, хранения, учета и уничтожения коллекции постоянного хранения образцов стандартизованных клеточных линий».

- Проект приказа «Об утверждении порядка ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов и порядка его размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Проект приказа «Об утверждении порядка рассмотрения сообщения о необходимости внесения изменений в протокол клинического исследования биомедицинского клеточного продукта».

- Уведомление о разработке законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части ведения реестра взаимозаменяемых лекарств, обращающихся на территории государства – члена ЕАЭС).

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений ‎в Положение о закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1155».

Минпромторг РФ

- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон ‎«Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
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Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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