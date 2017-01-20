Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект № 80692-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"». «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» (о закупке медицинскими организациями лекарств у единственного поставщика).

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 26 от 18.01.2017 г. «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств».

Минпромторг России

- Приказ Минпромторга России № 4468 от 12.12.2016 г. «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 04 октября 2013 г. № 1607» (Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45190).

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 973н от 19.12.2016 г. «Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта» (Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45216).

- Приказ Минздрава России № 859н от 15.11.2016 г. «Об утверждении Методики проведения мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака» (Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45204).

- Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части наделения органа, осуществляющего контроль и надзор в сфере здравоохранения, правом на осуществление контрольной закупки».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка осуществления выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов».