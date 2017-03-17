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Лента · Обзоры
19

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

17.03.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Представлен на рассмотрение законопроект № 125667-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного применения».

- Представлен на рассмотрение законопроект № 125581-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона "О концессионных соглашениях"».

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства РФ от 07.03.2017 № 408-р.

- Постановление Правительства РФ №245 от 02.03.2017 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 999н от 26.12.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соответствия лекарственных средств для медицинского применения, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству» (Зарегистрирован в Минюсте России 16.03.2017 № 45975).

- Приказ Минздрава России № 11н от 19.01.2017 г. «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия» (Зарегистрирован в Минюсте России 10.03.2017 № 45896).

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка формирования перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, включающего предельные сроки, по истечении которых виды высокотехнологичной медицинской помощи включаются в базовую программу обязательного медицинского страхования».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 435н
‎«Об Этическом комитете Министерства здравоохранения ‎Российской Федерации».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении правил отбора образцов биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для реализации и реализуемых субъектами обращения биомедицинских клеточных продуктов, для проверки их качества, проведения исследований, испытаний».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на ввоз в Российскую Федерацию биомедицинских клеточных продуктов для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка консультирования по вопросам, связанным с проведением доклинических исследований биомедицинских клеточных продуктов, клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов, биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов, государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения».

Минпромторг России

- Уведомление о разработке приказа Минпромторга России «О внесении изменений в Перечень биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2016 г. № 1605/308н».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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