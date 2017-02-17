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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

17.02.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 146 от 08.02.2017 г. «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации " Развитие здравоохранения", а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ № 145 от 08.02.2017 г. «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога».

- Распоряжение Правительства РФ №227-р от 08.02.2017 г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы»

- Постановление Правительства РФ № 160 от 10.02.2017 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 17н от 20.01.2017 г. «О внесении изменений в Служебный распорядок Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 447н» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2017 № 45575).

- Приказ Минздрава России №14н от 19.01.2017 г. «Об утверждении формы спецификации на биомедицинский клеточный продукт» (Зарегистрирован в Минюсте России 13.02.2017 № 45607).

- Приказ Минздрава России №940н от 08.12.2016 г. «О внесении изменения в пункт 11 Порядка рассмотрения дел о нарушении законодательства об обязательном медицинском страховании и наложения штрафов должностными лицами Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 1174н» (Зарегистрирован в Минюсте России 14.02.2017 № 45640).

- Приказ Минздрава России № 997н от 26.12.2016 г. «Об утверждении Правил проведения функциональных исследований» (Зарегистрирован в Минюсте России 14.02.2017 № 45620).

- Проект ФЗ «О внесении изменений в статьи 10, 11 и 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"»

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменения в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н, в связи с внесенными изменениями в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Росздравнадзор

- Проект «Методические рекомендации для участников эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».

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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
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