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Лента · Обзоры
186

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

13.01.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект № 67643-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 1515 от 28.12.2016 г. «О внесении изменения в пункт 9 Правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ №1581 от 31.12.2016 г. «О внесении изменений в перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость».

- Постановление Правительства РФ №1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45113).

- Приказ Минздрава России № 646н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45112).

- Приказ Минздрава России № 959н от 13.12.2016 г. «Об утверждении классификации изменений, вносимых в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45123).

- Приказ Минздрава России № 946н от 09.12.2016 г. «О внесении изменений в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 36ан» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45104).

- Приказ Минздрава России № 850н от 09.11.2016 г. «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по формированию перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности, и перечня лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45124).

- Приказ Минздрава России № 950н от 09.12.2016 г. «Об утверждении Порядка сообщения о получении Министром здравоохранения Российской Федерации и федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45122).

- Приказ Минздрава России № 944н от 09.12.2016 г. «О внесении изменений в перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 462н» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45121).

- Приказ Минздрава России № 979н от 21.12.2016 г. «Об утверждении требований к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинского применения» (Зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2017 № 45149).

- Приказ Минздрава России № 933н от 07.12.2016 г. «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Зарегистрирован в Минюсте России 10.01.2017 № 45145).

- Приказ Минздрава России № 974н от 20.12.2016 г. «О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н» (Зарегистрирован в Минюсте России 12.01.2017 № 45180).

- Проект постановления Правительства РФ «О Правилах функционирования информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 323».

- Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании производства биомедицинских клеточных продуктов».

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в ‎государственную программу Российской Федерации ‎«Развитие здравоохранения»».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения».

- Проект приказа Минздрава России « О внесении изменений ‎в некоторые приказы Министерства здравоохранения ‎и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам обращения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, ‎ и лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
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