Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент России

- Федеральный закон № 25-ФЗ от 07.03.2017 г. «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления госпошлин за совершение действий при госрегистрации биомедицинских клеточных продуктов).

Госдума

- Принят во втором чтении законопроект «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа).

- Внесен законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"».

- Внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"» (в части закрепления за РФ полномочий по организации обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России №3н от 12.01.2017 г. «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2017 № 45823).

- Приказ Минздрава России № 32н от 31.01.2017 г. «Об утверждении Порядка представления документов, из которых формируется регистрационное досье на биомедицинский клеточный продукт, и формы заявления о государственной регистрации биомедицинского клеточного продукта» (Зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2017 № 45844).

- Приказ Минздрава России №54н от 15.02.2017 г. «О ведомственном знаке отличия Министерства здравоохранения Российской Федерации, дающем право на присвоение звания "Ветеран труда", и о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № 78н "О ведомственных наградах Министерства здравоохранения Российской Федерации"» (Зарегистрирован в Минюсте России 07.03.2017 № 45859).

- Проект приказа Минздрава России ‎«Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза».