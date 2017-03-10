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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

10.03.2017

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Президент России

- Федеральный закон № 25-ФЗ от 07.03.2017 г. «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления госпошлин за совершение действий при госрегистрации биомедицинских клеточных продуктов).

Госдума

- Принят во втором чтении законопроект «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа).

- Внесен законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"».

- Внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"» (в части закрепления за РФ полномочий по организации обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России №3н от 12.01.2017 г. «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2017 № 45823).

- Приказ Минздрава России № 32н от 31.01.2017 г. «Об утверждении Порядка представления документов, из которых формируется регистрационное досье на биомедицинский клеточный продукт, и формы заявления о государственной регистрации биомедицинского клеточного продукта» (Зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2017 № 45844).

- Приказ Минздрава России №54н от 15.02.2017 г. «О ведомственном знаке отличия Министерства здравоохранения Российской Федерации, дающем право на присвоение звания "Ветеран труда", и о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № 78н "О ведомственных наградах Министерства здравоохранения Российской Федерации"» (Зарегистрирован в Минюсте России 07.03.2017 № 45859).

- Проект приказа Минздрава России ‎«Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза».

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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