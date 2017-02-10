Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ № 114 от 31.01.2017 г. «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».

- Постановление Правительства РФ №121 от 02.02.2017 г. «Об утверждении общих требований к устанавливаемому федеральным органом исполнительной власти для целей осуществления закупок в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" порядку определения предельной цены единицы товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом».

- Постановление Правительства РФ №135 от 04.02.2017 г. «Об установлении размеров оплаты услуг экспертов совета по этике, созданного в соответствии с Федеральным законом "О биомедицинских клеточных продуктах"».

- Постановление Правительства РФ № 124 от 02.02.2017 г. «О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ №149 от 08.02.2017 г. «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения».

Минздрав России

- Письмо Минздрава России № 2003316/25-4 от 25.01.2017 г. «О хранении лекарственных препаратов, рекомендованных для местного применения».

- Проект приказа Минздрава России ‎«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменения в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н, в связи с внесенными изменениями в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора № 665 от 03.02.2017 г. «Об утверждении Программы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, регламентирующих оборот лекарственных препаратов».

- Приказ Росздравнадзора № 576 от 01.02.2017 г. «О подготовке и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований».